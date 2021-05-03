الامارات | سكيك

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - إرجاع

طالب متسوّقون عبر الإنترنت بوضع ضوابط لسياسة الاسترجاع والتبديل، في ظل تنامي الاعتماد على التجارة الإلكترونية، إذ إن كثيراً من الشركات يرفض مبدأ إرجاع السلعة أو رد المبالغ المدفوعة.

تنمر

شدّد ذوو طلبة على تكثيف التوعية بظاهرة التنمر بين طلبة المدارس، إذ يتعرض أبناؤهم لتنمر من زملائهم، ما يضطرهم إلى الاشتباك معهم، فتقوم إدارة المدرسة بمعاقبة الجميع، من دون تدقيق في هوية المتسببين.

مسحة

دعا ممثلو وسائل إعلام محلية، اتحادات الألعاب الجماعية في الدولة، إلى إبرام اتفاقات مع مراكز خاصة ومعتمدة، للتيسير على الإعلاميين إجراء المسحات الطبية الخاصة بالكشف عن فيروس «كورونا» في أوقات محددة ومجدولة، بعدما أصبحت تلك الاتحادات تشترط على الصحافيين الحصول على نتائج سلبية، لتمكينهم من تغطية وحضور المباريات والمسابقات.

توقف

طالب سكان في أبراج اللؤلؤة بعجمان بضبط ظاهرة توقف سائقي سيارات الأجرة، وغيرها من المركبات، في أماكن وشوارع ضيقة، تعيق حركة السيارات الأخرى، خصوصاً عند المداخل الغربية من تلك الأبراج.

هواتف

ناشد سائقون الجهات الأمنية المعنية بتكثيف الدوريات في الطرق الرئيسة لضبط مستخدمي الهواتف أثناء قيادتهم المركبات، وقالوا إنهم يشكلون خطراً دائماً على الآخرين، إما بسبب بطئهم الشديد وعدم تركيزهم، أو لدخولهم المفاجئ إلى المسارب المجاورة.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

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