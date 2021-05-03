الامارات | فحص 21.341 ألف مركبة في «الحارات السريعة» بـ «شرطة الشارقة»

شكرا لقرائتكم خبر عن فحص 21.341 ألف مركبة في «الحارات السريعة» بـ «شرطة الشارقة» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فحصت خدمة «الحارات السريعة»، التي دشنتها إدارة ترخيص الآليات والسائقين بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، بالتعاون مع قرية «تسجيل» الخاصة بفحص المركبات وتجديدها، 21 ألفاً و341 مركبة، منذ إطلاقها في يونيو العام الماضي.

علماً بأن الفحص، الذي لا يتعدى زمنه خمس دقائق، خاص بالمركبات بدءاً من طراز 2015 وما هو أحدث، ولا ينطبق على ما دون ذلك.

وقال رئيس قسم الفحص الفني بإدارة ترخيص الآليات والسائقين بشرطة الشارقة، المقدم محمد أحمد المحرزي، إن الخدمة جاءت ضمن مساعي شرطة الشارقة لتعزيز رضا المتعاملين وإسعادهم، من خلال إضفاء مزيد من الجودة على الخدمات المقدمة وفق أفضل المعايير، وفي أسرع وقت ممكن.

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