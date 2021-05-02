الامارات | محمد بن راشد ومحمد بن زايد يبحثان جهود مكافحة «كورونا» والعودة إلى الحياة الطبيعية في أسرع وقت

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد ومحمد بن زايد يبحثان جهود مكافحة «كورونا» والعودة إلى الحياة الطبيعية في أسرع وقت والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس، في قصر الشاطئ في أبوظبي، أخاه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

وتبادل سموهما خلال اللقاء الأخوي الأحاديث الودية، وتناولا عدداً من القضايا التي تهم شؤون الوطن والمواطن، خصوصاً ما يتعلق بتعزيز مقومات الحياة الكريمة وتحقيق السعادة والاستقرار الاجتماعي للمواطن في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، إضافة إلى الجهود التي تبذلها الدولة لمكافحة جائحة «كورونا» والحد من تأثيراتها على مختلف المجالات وللعودة إلى الحياة الطبيعية في أسرع وقت.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في تغريدة على «تويتر»: «أثناء لقائي اليوم مع أخي محمد بن زايد بقصر الشاطئ في أبوظبي.. كان موضوعنا الرئيس تسريع عودة الحياة لطبيعتها في دولة الإمارات.. والاستعداد للمرحلة القادمة بمجموعة من المشاريع والسياسات التنموية الجديدة».

من جانبه، قال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في تغريدة على «تويتر»: «سعدت بلقاء أخي محمد بن راشد.. تناول لقاؤنا الأخوي قضايا الوطن ومسيرته المباركة التي تمضي بثقة ورؤية طموحة إلى المستقبل بقيادة الشيخ خليفة وحكمته والسير على نهج المؤسسين.. وطننا في تطور ونماء دائم بهمة أبنائه وجهودهم المخلصة». واستذكر سموهما في هذا الشهر الفضيل الجهود المباركة التي بذلها القادة المؤسسون «رحمهم الله»، والتي أرست أركان هذا الوطن ونهضته وتنميته، وأكدا السير قدماً على نهجهم وقيمهم للمحافظة على مكتسبات الوطن ورفعته.

حضر اللقاء سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، مستشار الأمن الوطني، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مطارات أبوظبي، والمستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة الدكتور أنور بن محمد قرقاش، ورئيس جهاز الشؤون التنفيذية عضو المجلس التنفيذي خلدون خليفة المبارك، ووكيل ديوان ولي عهد أبوظبي محمد مبارك المزروعي.

نائب رئيس الدولة:

• «أثناء لقائي مع أخي محمد بن زايد كان موضوعنا الرئيس الاستعداد للمرحلة القادمة بمشاريع وسياسات تنموية جديدة».

ولي عهد أبوظبي:

• «لقاؤنا الأخوي تناول قضايا الوطن ومسيرته المباركة.. وطننا في تطور ونماء دائم بهمة أبنائه وجهودهم المخلصة».

• محمد بن راشد ومحمد بن زايد استذكرا، خلال لقائهما في أبوظبي، جهود القادة المؤسسين المباركة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news