الامارات | محمد بن زايد: وطننا في تطور ونماء دائم بهمة أبنائه وجهودهم المخلصة

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن زايد: وطننا في تطور ونماء دائم بهمة أبنائه وجهودهم المخلصة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أن دولة الإمارات بهمة أبنائها وجهودهم المخلصة في تطور ونماء دائم، جاء ذلك عقب لقاء سموه مع أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في تغريدة عبر "تويتر": "سعدت بلقاء أخي محمد بن راشد.. تناول لقاؤنا الأخوي قضايا الوطن ومسيرته المباركة التي تمضي بثقة ورؤية طموحة إلى المستقبل بقيادة الشيخ خليفة وحكمته والسير على نهج المؤسسين.. وطننا في تطور ونماء دائم بهمة أبنائه وجهودهم المخلصة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news