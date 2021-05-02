الامارات | الحجر 5 ايام للمسافرين المطعمين القادمين الي ابوظبي ‎

شكرا لقرائتكم خبر عن الحجر 5 ايام للمسافرين المطعمين القادمين الي ابوظبي ‎ والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حدثت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا في إمارة ‫أبوظبي‬ إجراءات السفر الخاصة بالمطعمين من مواطنين ومقيمين في الإمارة ويبدأ العمل بها من يوم الإثنين الموافق 3 مايو 2021.

ويتطلب من المطعمين القادمين من الدول الخضراء إجراء فحص PCR عند الوصول وفحص إضافي في اليوم السادس، دون الحاجة للحجر الصحي، أما بالنسبة للمطعمين القادمين من الدول الأخرى، فيتوجب عليهم إجراء فحص PCR عند الوصول والحجر الصحي لمدة 5 أيام، مع إجراء فحص إضافي في اليوم الرابع.

ويطبق البرتوكول على المطعمين من المواطنين والمقيمين في إمارة أبوظبي‬ الذين أكملوا 28 يوماً أو أكثر منذ تلقيهم الجرعة الثانية من اللقاح، والمثبت في تقرير التطعيم من تطبيق الحصن.

أما بالنسبة لإجراءات السفر الخاصة بالمواطنين والمقيمين بالإمارة من غير المطعمين، فيتطلب من القادمين من الدول الخضراء غير المطعمين إجراء فحص PCR عند الوصول دون الحاجة للحجر الصحي، بالإضافة إلى إجراء فحصين إضافيين في اليوم السادس واليوم الثاني عشر

كما يتوجب على غير المطعمين القادمين من الدول الأخرى، إجراء فحص PCR عند الوصول والحجر الصحي لمدة 10 أيام، ومن ثم إجراء فحص آخر في اليوم الثامن

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