الامارات | زكاة الفطر 20 درهماً للفرد

شكرا لقرائتكم خبر عن زكاة الفطر 20 درهماً للفرد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عقدت اللجنة الشرعية لصندوق الزكاة إجتماعها الرابع لهذا العام عن طريق الاتصال المرئي برئاسة فضيلة الشيخ الدكتور محمد عبدالرحيم سلطان العلماء، اعتمدت خلاله قيمة زكاة الفطر لهذا العام 20 درهمًا للفرد الواحد، ويمكن الأخذ بالرأي الفقهي بجواز إخراج القيمة بدل الطعام في زكاة الفطر، وتماشيًا مع الإجراءات الاحترازية التي تتبعها الدولة في مواجهة وباء كورونا، ينبغي توكيل الجمعيات والجهات الخيرية في الدولة بإخراجها نقدًا أو طعامًا نيابة عنهم.

وتؤكد اللجنة الشرعية أن النصاب يُقدر بالذهب لا بالفضة؛ لأن الذهب يحقق معنى في الغنى الموجب للزكاة، بخلاف الفضة، فإنها لقلة ثمنها ستوجب في الواقع الزكاةَ على الفقراء المستحقين للزكاة وتمنعهم في المقابل من الحصول على الزكاة لامتلاكهم نصابًا، ونصابها لقلة ثمنها لا يوصل الفقير إلى حد الغنى، وهذا ما عليه جمهرة المعاصرين، وهو قول كثير من السابقين. وفي ختام الاجتماع، دعت اللجنة الشرعية عموم المزكين بالحرص على إخراج زكاة مالهم لصدوق الزكاة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news