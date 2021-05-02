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الامارات | محمد بن راشد ومحمد بن زايد يبحثان عودة الحياة لطبيعتها في الإمارات

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -  التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي،  أخاه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة،  بقصر الشاطئ في أبوظبي وبحثا عودة الحياة لطبيعتها في دولة الإمارات والاستعداد للمرحلة المقبلة.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في تغريدة عبر "تويتر" :" أثناء لقائي اليوم مع أخي محمد بن زايد بقصر الشاطئ في أبوظبي .. كان موضوعنا الرئيسي تسريع عودة الحياة لطبيعتها في دولة الإمارات ... والاستعداد للمرحلة للقادمة بمجموعة من المشاريع والسياسات التنموية الجديدة.".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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