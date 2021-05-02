توصية بتشجيع المقيمين على دراسة تخصص التمريض في الدولة

ابوظبي - سيف اليزيد - دبي (الاتحاد)

أوصى مجلس إدارة المعهد الوطني للتخصصات الصحية بوضع آليات لتشجيع المقيمين على ارتياد مجال التمريض، بالإضافة إلى توثيق التعاون بين القطاعات الصحية والجامعات، وإشراك القطاع الخاص دعماً للتدريب.

ودعا المجلس في اجتماعه السادس برئاسة معالي حسين الحمادي وزير التربية والتعليم، رئيس مجلس إدارة المعهد الوطني للتخصصات الصحية، إلى إعداد دراسة عن مدى إمكانية اعتماد تخصصات التمريض العملية تحت مظلة المعهد، وربطها بحاجة الرعاية الصحية وسوق العمل.

وأكد الحضور أن العمل مستمر في التخصصات الثمانية التي تم إنشاؤها تحت مظلة المعهد حيث تنتظم اللجان العلمية التخصصية في أعمالها واجتماعاتها، وأنه تم وضع معايير وخطة للتوسع في التخصصات ضمن مرحلة أولى، وذلك بإضافة تخصصات طبية جديدة ثم تتبعها تخصصات طب الأسنان، ودراسة لإدخال تخصصات التمريض والمهن الصحية الأخرى تحت مظلة المعهد في مرحلة لاحقة.

وأكد المجتمعون أهمية مهنة التمريض، واقترحوا وضع آليات لتشجيع المقيمين على ارتياد مجال التمريض، والاستفادة من الاستراتيجية الوطنية للتمريض خاصة في حوكمة التعليم التمريضي، وضرورة توثيق التعاون بين القطاعات الصحية والجامعات من أجل تنمية قدرات الطلبة العملية، بجانب التركيز على أهمية إشراك القطاع الخاص في أعمال المعهد ودعم التدريب، وكذلك تعزيز التنسيق معه وضرورة تمثيله في اللجان والفعاليات المناسبة في المعهد.