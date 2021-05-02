تعرف على إجراءات مكافحة الفساد الوظيفي بأبوظبي

ابوظبي - سيف اليزيد - ناصر الجابري (أبوظبي)

أكدت شرطة أبوظبي أهمية المسؤولية المجتمعية للتصدي للسلوكيات التي لا تتوافق مع مفاهيم النزاهة الوظيفية، مشيرة إلى جهودها المستمرة واتخاذها لإجرءات فورية بالتنسيق مع عدد من الجهات المعنية للكشف عن أي أفعال تضر بالمجتمع.

جاء ذلك خلال اللقاء الافتراضي الذي عقدته صحيفة «الاتحاد» بالتعاون مع شرطة أبوظبي، بالتزامن مع حملة «لأماناتهم راعون» والتي أطلقتها شرطة أبوظبي مؤخراً، والتي تستهدف القطاعات والجهات الحكومية والخاصة بهدف تعزيز القيم الوظيفية الإيجابية في المجتمع والحفاظ على المال العام والبعد عن الكسب غير المشروع.

وقال الرائد محمد سعيد الشامسي، من إدارة مكافحة الفساد في شرطة أبوظبي: يتم رصد التقارير الأمنية الداخلية لدى الجهات، عبر الاستفادة من البلاغات الواردة من الجمهور أو المصادر السرية، حيث يتم التحري عن مدى صحة هذه المعلومات، وبناء على صحتها يتم القيام بإجراءات البحث والتحري، ومن ثم التوجه نحو الإجراءات القانونية والضبط والإحضار للمتهمين والتحويل للنيابة العامة ومواصلة الإجراءات لدى الجهات المعنية بالشأن القانوني.

وأوضح الشامسي، وجود عدة أنواع للفساد منها الفساد الإداري والاجتماعي والاقتصادي والثقافي، بينما يتم تقسيمه إلى صنفين يتمثلان في الفساد الكبير والصغير ، حيث يشمل الفساد الكبير الخصخصة والمناقصات الحكومية الكبيرة، بينما يتمثل الفساد الصغير في الاختلاس والرشوة والتزوير والابتزاز وانتحال الصفات، لافتاً إلى أنه لا يتم التهاون مع أي نوع من أنواع الفساد ويتم اتخاذ الإجراءات الفورية للتصدي لمختلف أنواعه وأشكاله.

ودعا الشامسي أفراد المجتمع من الموظفين والمدراء إلى أهمية تطبيق الإجراءات الداخلية والالتزام بها، عبر التعامل بصورة رسمية في الأوامر الوظيفية، وفقاً للإجراءات واللوائح الداخلية في أنظمة العمل، والتي تضمن الحفاظ على حقوق الموظف والمدير وعدم الوقوع في أي نوع من أنواع الفساد والذي قد يحدث أحياناً بسبب تنفيذ الموظف لتوجيهات غير رسمية وغير موثقة ضمن النظام الداخلي للجهات، مشيراً إلى أن إدارة مكافحة الفساد ترحب باستقبال ملاحظات الجمهور وبلاغاتهم عبر خدمة أمان الهاتفية «8002626»