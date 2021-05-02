«صندوق الزكاة»: زكاة الفطر 20 درهماً للفرد الواحد

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد) عقدت اللجنة الشرعية لصندوق الزكاة اجتماعها الرابع لهذا العام عن طريق الاتصال المرئي برئاسة فضيلة الشيخ الدكتور محمد عبدالرحيم سلطان العلماء، وعضوية كل من: فضيلة الشيخ الدكتور أحمد عبدالعزيز الحداد، وفضيلة الشيخ اليدالي ولد محمدو، وفضيلة الشيخ طالب محمد الشحي نائب رئيس اللجنة، وفضيلة الشيخ الدكتور محمد سليمان البلوشي، وفضيلة الشيخ الدكتور عبدالرحمن سلمان الحمادي عضو ومقرر اللجنة.

حضر الاجتماع أمين عام صندوق الزكاة عبدالله بن عقيدة المهيري الذي أعرب عن شكره وامتنانه لأعضاء اللجنة الشرعية على جهودهم في مهامهم الموكلة إليهم بحكم قانون تأسيس صندوق الزكاة ولائحته التنفيذية، والتي تتلخص في إبداء الرأي الشرعي في الموضوعات التي تعرض عليها، ومراجعة الفتاوى الصادرة والمطبوعات الشرعية واعتمادها، وتمنى لأعضاء اللجنة التوفيق والسداد.

ثم تناولت اللجنة اجتماعها برئاسة فضيلة الشيخ العلماء، واستعرضت المواضيع في جدول الاجتماع، وبعد المداولة والنقاش أصدرت أهم القرارات الآتية: زكاة الفطر: اعتمدت اللجنة الشرعية لصندوق الزكاة قيمة زكاة الفطر لهذا العام 20 درهماً للفرد الواحد، ويمكن الأخذ بالرأي الفقهي بجواز إخراج القيمة بدل الطعام في زكاة الفطر، وتماشياً مع الإجراءات الاحترازية التي تتبعها الدولة في مواجهة وباء كورونا، ينبغي توكيل الجمعيات والجهات الخيرية في الدولة بإخراجها نقداً أو طعاماً نيابة عنهم.

نصاب زكاة المال: تؤكد اللجنة الشرعية أن النصاب يُقدر بالذهب لا بالفضة، لأن الذهب يحقق معنى في الغنى الموجب للزكاة، بخلاف الفضة، فإنها لقلة ثمنها ستوجب في الواقع الزكاةَ على الفقراء المستحقين للزكاة وتمنعهم في المقابل من الحصول على الزكاة لامتلاكهم نصاباً، ونصابها لقلة ثمنها لا يوصل الفقير إلى حد الغنى، وهذا ما عليه جمهرة المعاصرين، وهو قول كثير من السابقين.

وفي ختام الاجتماع، دعت اللجنة الشرعية عموم المزكين إلى الحرص على إخراج زكاة مالهم لهذا الصرح المتميز – صندوق الزكاة – الذي أسسه باني ومؤسس دولة الإمارات العربية المتحدة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان (طيب الله ثراه)، ووجهتهم بالحرص على احتساب قيمة الزكاة بدقة، مستعينين بالخدمات الرائدة التي يقدمها لهم صندوق الزكاة على مختلف الوسائل والتقنيات الحديثة، وسألت الله عز وجل للمزكين الذين ساهموا في دعم مشاريع صندوق الزكاة أن يتقبل منهم أعمالهم ولجميع المزكين بوجه عام، داعية الله العلي القدير أن يرفع عنا وعن العالمين وباء كورونا ويشفي المصابين بهذا الداء، ويرحم من مات منهم. ودعت المجتمع للحرص على الأخذ بالإجراءات الاحترازية التي تتخذها الحكومة في مواجهة هذا الداء.