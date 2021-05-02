الامارات | فحص 21341 مركبة منذ إطلاق خدمة الحارة السريعة لفحص المركبات بشرطة الشارقة

شكرا لقرائتكم خبر عن فحص 21341 مركبة منذ إطلاق خدمة الحارة السريعة لفحص المركبات بشرطة الشارقة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حققت خدمة «الحارات المتميزة والسريعة» التي دشنتها إدارة ترخيص الآليات والسائقين بالقيادة العامة لشرطة الشارقة بالتعاون مع قرية «تسجيل» الخاصة بفحص وتجديد المركبات نجاحاً ملموساً وتم من خلالها فحص 21341 مركبة في زمن قياسي لا يتعدى الخمس دقائق كحد أقصى منذ اطلاق خدمة "الحارة السريعة" لفحص المركبات في يونيو 2020 علماً بأن الفحص خاص للمركبات بدءاً من طراز 2015 وما هو أحدث ولا ينطبق على المركبات ما دون ذلك.

وقال رئيس قسم الفحص الفني بادارة ترخيص الآليات والسائقين بشرطة الشارقة المقدم محمد أحمد المحرزي إن الخدمة جاءت ضمن المساعي الحثيثة لشرطة الشارقة الرامية إلى تعزيز رضا المتعاملين وإسعادهم من خلال إضفاء المزيد من الجودة على الخدمات المقدمة وفق أفضل المعايير وفي أسرع وقت ممكن لتوفير الجهد والوقت لمتعامليها بما يخدم مصالحهم يأتي ذلك انسجاماً مع استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى تعزيز رضا المتعاملين بالخدمات المقدمة.

وأضاف المقدم المحرزي: "يأتي ذلك حرصاً من شرطة الشارقة واهتمامها على إسعاد متعامليها عبر تقديمها العديد من الخدمات المتميزة باستخدام أحدث التقنيات والوسائل تيسيراً وتسهيلاً على المراجعين لإنجاز معاملاتهم وفق أفضل الممارسات العالمية بهدف تعزيز جودة الحياة لمجتمع الإمارات".

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