الامارات | بلدية دبا الحصن تكثف الحملات التفتيشية في المحال البيطرية

شكرا لقرائتكم خبر عن بلدية دبا الحصن تكثف الحملات التفتيشية في المحال البيطرية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كثفت قسم الخدمات البيطرية في بلدية دبا الحصن جولاتها التفتيشية على محال وأسواق بيع الحيوانات لتصل إلى 782 جولة مفاجئة للتأكد من مدى التزامها بالأنظمة والشروط في خلال ثلاثة أشهر من العام الجاري.

وأكدت بلدية دبا الحصن استمرار الجولات التفتيشية والرقابية على المحال والمنشآت البيطرية طوال العام لتأكد من تطبيقها للأنظمة والقوانين الخاصة، مشيراً إلى أن الخدمات البيطرية ذات أهمية وتعود بشكل اساسي على صحة المواطنين والمقيمين نظراً لأهميتها في تقديم الخدمات البيطرية لمربي الماشية وتقديم الأدوية المناسبة واللقاحات والمستلزمات الطبية لهذه الحيوانات.

ونوهت البلدية بأن كافة أقسامها حاضرة ومستمرة في جهودها للعمل على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين في المدينة الفاضلة، والعمل على كسب راحتهم وسعادتهم، والتأكد من الالتزام باللوائح والقوانين المعلن عنها من قبل أقسام البلدية بالمدينة، حتى تكون مدينة دبا الحصن مقصداً للمواطنين والمقيمين من مختلف مناطق البلدية لا تتوانى في تطبيق العقوبات المنصوص عليها في الأنظمة والتي تفرضها على الجهات المخالفة داعياً إلى الإبلاغ عن أي مخالفات يتم رصدها والتواصل المباشر مع البلدية.

ولفتت البلدية إلى أن قسم النظافة والصرف الصحي في البلدية مستمر في تقديم خدماته بأفضل الطرق والإمكانيات، وذلك ضمن حرصه على إظهار المدينة بأجمل صورة مشرقة، وللمحافظة أيضاً على صحة وسلامة سكان المدينة.

وأفادت بلدية مدينة دبا الحصن عن تنفيذ أقسام البلدية المختلفة "3411" جولة تفتيشية على مختلف المحلات والمراكز التجارية والأسواق والمطاعم والمؤسسات والمنشآت العاملة فيها، وذلك ضمن حرصها على إلزام جميع المنشآت بالإجراءات بالقوانين والتعليمات الصحية والبيئية، والمحافظة على صحة السكان من مواطنين ومقيمين وزوار والتأكد من سلامتهم، خصوصاً في هذه الظروف التي تمر بها المنطقة والعالم بسبب جائحة كورونا.

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