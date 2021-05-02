الامارات | A99 .. رقم مركبة مميز يباع ب 38 مليون درهم لدعم حملة 100 مليون وجبة

شكرا لقرائتكم خبر عن A99 .. رقم مركبة مميز يباع ب 38 مليون درهم لدعم حملة 100 مليون وجبة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بيع الرقم المميز ثنائي الكود ب AA9 قيمة 38 مليون درهم وذلك في المزاد الخيري أنبل رقم، حيث تم تخصيص ثمنه لدعم مبادرة 100 مليون وجبة الإنسانية، التي توفر الدعم الغذائي من دولة الإمارات إلى المحتاجين في 30 دولة في قارات أفريقيا وآسيا وأوروبا وأمريكا الجنوبية في شهر رمضان المبارك.

وحقق المزاد الخيري لأرقام المركبات في دبي “أنبل رقم" الذي نظمته مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية دعماً لحملة 100 مليون وجبة، والذي تم بحضور ورعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، إيرادات بقيمة 50.45 مليون درهم وذلك لصالح الحملة التي تعد جزء من حملات العطاء وتقديم الخير التي تواصل دولة الإمارات دعمها وتنظيمها على امتداد العام.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news