«المالية»: رائد العطاء

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (وام)

قال معالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية: إن «يوم زايد للعمل الإنساني» مناسبة عظيمة نستذكر فيها مآثر وأمجاد الراحل الكبير رائد العطاء والعمل الإنساني، ليبقى نهجه في مسيرة الخير والعطاء نوراً تستضيء به الإنسانية في شتى بقاع الأرض.

وأضاف: «لطالما تميزت دولة الإمارات ومنذ عهد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، بسخائها في مساعدة وتوفير العون والاستغاثة لكافة شعوب العالم والمحتاجين من مختلف الدول والأديان والأطياف، لتصبح بذلك نموذجاً عالمياً يحتذى به في مجال العمل الإنساني والخيري».

وتابع معاليه: «نتعهد بمواصلة تعزيز القيم الإيجابية وترسيخ العمل الإنساني وتشجيع منظومة العطاء في المجتمع الإماراتي، من خلال إطلاق المبادرات والبرامج وتنفيذ الفعاليات الإنسانية لدعم مسيرة التنمية المستدامة، وترسيخ مكانة دولة الإمارات لتصبح من أكثر الدول عطاءً على المستوى العالمي.

وقال يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية: إن «يوم زايد للعمل الإنساني» يمثل مناسبة وطنية لتكريس العمل الإنساني ومواصلة النهج الخيري الذي بدأه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، والذي غرس فينا من خلاله مبادئ الإنسانية وقيم الخير والعطاء، لتصبح أسلوب حياة وسلوكاً حضارياً تؤمن به القيادة الرشيدة وأبناء دولة الإمارات.