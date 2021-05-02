الامارات | مقطع فيديو يقود شابين للحبس 3 أشهر وغرامة 100 ألف درهم

شكرا لقرائتكم خبر عن مقطع فيديو يقود شابين للحبس 3 أشهر وغرامة 100 ألف درهم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دانت محكمة جنح أبوظبي أحد مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي بتهمة قيادة مركبته على أحد الطرق العامة بسرعة جاوزت 205 كيلومترات في الساعة، معرضاً حياته ومستخدمي الطريق للخطر، كما دانت المحكمة متهماً ثانياً في القضية بتهمة الاشتراك في الجريمة، بالاتفاق والتحريض مع المتهم الأول، وذلك بأن صوَّره، وطلب منه القيادة بسرعة عالية، بقصد نشر مقطع الفيديو، وإحداث الإثارة على مواقع التواصل الاجتماعي لزيادة معدل المشاهدات.

وقضت المحكمة بحبس المتهمين ثلاثة أشهر، وتغريم كل منهما 100 ألف درهم عن التهمتين المسندتين إليهما للارتباط، ومصادرة السيارة والهواتف المستخدمة في الجريمة، إضافة إلى وقف عمل رخصة قيادة المتهم الأول ستة أشهر، وحرمان المتهمين من استخدام موقع التواصل الاجتماعي ستة أشهر، وأمرت المحكمة بمحو المقطع المرئي، وإغلاق الحسابين المستخدمين في الواقعة إغلاقاً كلياً مع إلزام المتهمين بالرسوم القضائية.

وأوضحت المحكمة في حيثيات الحكم أن الجهات المختصة برصد الظواهر السلبية والمخالفات على مواقع التواصل الاجتماعي استطاعت رصد مقطع مرئي يصوّر أحد مشاهير التواصل الاجتماعي وهو يقود مركبته بسرعة تصل إلى 205 كيلومترات في الساعة، على أحد الشوارع الرئيسة الداخلية لجزيرة أبوظبي. وأظهر المقطع المتهم وهو يتفاخر بمركبته وقوته، مشيرة إلى أن المتهم لديه قاعدة جماهيرية في الفئة العمرية المتوسطة، ما قد يؤثر ذلك على المراهقين ويشجعهم على ارتكاب مثل تلك الأفعال، إضافة إلى ما يمثله من تعريض حياة الغير للخطر.

وأكدت النيابة العامة في أبوظبي أن الاستعراض بالسيارات في الشوارع العامة هو أحد أكثر السلوكيات غير المسؤولة للشباب، والتي تمثل خطراً على حياتهم والآخرين من مستخدمي الطريق، مشيرة إلى ضرورة تعاون الجهات التربوية والمجتمعية مع الجهات المعنية وتكثيف حملات التوعية بما يحد من تهور الشبان على الطرقات وتعريض حياتهم والآخرين للخطر.

وأشادت بجهود الجهات الأمنية والقضائية في التصدي لهذه السلوكيات، عبر اتخاذ الإجراءات القانونية كافة بحق كل من تسول له نفسه الإضرار بسلامة أفراد المجتمع أو ممتلكاته.

وأضافت أن المادة 348 من قانون العقوبات الاتحادي تنص على أن «يعاقب بالحبس وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين من ارتكب عمداً فعلاً من شأنه تعريض حياة الناس أو صحتهم أو أمنهم أو حرياتهم للخطر»، موضحةً أن تعبير «الحبس» في القانون الجزائي يعني أن مدة الحبس تصل إلى ثلاث سنوات.

من جهة أخرى، ناشدت نيابة أبوظبي مشاهير التواصل الاجتماعي التحلي بروح المسؤولية تجاه المواد الإعلامية التي يقدمونها لجمهورهم، خصوصاً أن أكثر متابعيهم من المراهقين والشباب الذين يعتبرونهم قدوة لهم في تصرفاتهم، مشيرة إلى أن قيام المشاهير بهذه السلوكيات من شأنه تحريض الغير على ارتكابها وتعريضهم للمساءلة القانونية.

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