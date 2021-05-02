الامارات | افتتاح مركز «صحة» للمسح والتطعيم في الصاروج

شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح مركز «صحة» للمسح والتطعيم في الصاروج والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت الخدمات العلاجية الخارجية، إحدى منشآت شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»، عن افتتاح مركز جديد للمسح والتطعيم من المركبة في منطقة الصاروج بالعين.

ويتكوّن المركز الجديد من ستة مسارات، مقسمة إلى مسارين للتطعيم وأربعة مسارات لإجراء مسحة الأنف وفحص الليزر بطاقة استيعابية تصل إلى 200 تطعيم و800 مسحة أنف وفحص ليزر يومياً.

ويستقبل المركز المراجعين من السبت إلى الخميس من 10 صباحاً حتى الرابعة عصراً، ومن 8 مساءً حتى الواحدة بعد منتصف الليل في شهر رمضان، أما بعد شهر رمضان فستكون ساعات عمل المركز من السبت إلى الخميس من 8 صباحاً حتى 8 مساءً. كما أعلنت الخدمات العلاجية الخارجية إغلاق مركز صحة للمسح من المركبة في منطقة المسعودي بالعين، ابتداءً من 30 الشهر الجاري.

وبذلك يصل عدد مراكز المسح والتطعيم من المركبة التي تديرها الخدمات العلاجية الخارجية في العين إلى ثلاثة مراكز.

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