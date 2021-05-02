الامارات | سكيك

شكرا لقرائتكم خبر عن سكيك والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 02 مايو 2021

إنترنت

لاحظ مستخدمون للإنترنت المنزلي بطئاً في الخدمة خلال شهر رمضان، ولدى الاستفسار عن السبب أكد موظفون أنهم يجابهون مشكلات تقنية نتيجة الاستخدام المكثف للمنصات الرقمية خلال هذا الشهر، مقترحين رفع سرعات الإنترنت مجاناً خلال هذه الفترة.

مشاة

اقترح سكان في أبوظبي وضع مطبات اصطناعية قبيل خطوط المشاة الواقعة بالقرب من الدوارات، إذ إن كثيراً من سائقي المركبات لا ينتبهون إلى المارة في هذه الأماكن، الأمر الذي يعرّضهم لخطر الدهس.

شيكات

نوّه مستأجرون بتعاون بعض المُلّاك معهم عند طلب تأجيل الشيكات لتعرّضهم لظروف مالية صعبة، لكنهم في بالمقابل أشاروا إلى تعنّت آخرين وإصرارهم على صرف الشيكات في موعدها دون تأخير.

تذاكر

استغرب قرّاء ارتفاع أسعار تذاكر طيران لوجهات عربية خلال موسم الصيف، في شركات طيران توصف بالاقتصادية، وبنسب كبيرة مقارنة بأسعار مثيلتها في الطيران التجاري.

مخالفة

وقع سائقون بأبوظبي، أخيراً، في مخالفات مواقف بسبب تغيير أوقات احتساب التعرفة خلال شهر رمضان، مشيرين إلى أنه لم يكن لديهم علم بهذا التغيير، وكان يفترض وضع لافتة بالمواعيد الجديدة في أماكن الوقوف قبل توقيع المخالفة.

خدمات

أثنى متعاملون على مهنية تعامل المنتسبين لشرطة دبي في مركز القصيص، إذ يبدي العاملون فيه تعاوناً لافتاً مع المراجعين، وتقديم جميع سُبل المساعدة والدعم للجمهور.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم

٠٥٠٢٢٩٩٥٥١

مرفقاً بصورة حال توافرها.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء

غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

[email protected]

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news