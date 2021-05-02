الامارات | الانتهاء من تطوير 15 خدمة ترخيص سائقين على القنوات الذكية

شكرا لقرائتكم خبر عن الانتهاء من تطوير 15 خدمة ترخيص سائقين على القنوات الذكية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أنهت مؤسسة الترخيص في دبي 15 خدمة ترخيص سائقين على القنوات الذكية، وذلك في إطار تعزيز التحول الرقمي.

وأكد المدير العام رئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، مطر محمد الطاير، حرص الهيئة على تطوير خدمات ترخيص السائقين والمركبات، وتعزيز التحول نحو القنوات الذكية، بحيث تُنجز جميع المعاملات التي تقدمها الهيئة ذاتياً دون الحاجة لزيارة مراكز تقديم الخدمة، وكذلك توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي، والبيانات الضخمة و(البلوك تشين) في تحسين الخدمات للمتعاملين.

جاء ذلك خلال لقاء الطاير بمديري مؤسسة الترخيص، الذي اطلع خلاله على برنامج التحول الرقمي لخدمات الترخيص التي يبلغ عددها 140 خدمة، بواقع 54 خدمة لترخيص السائقين، و53 خدمة لترخيص المركبات، و32 خدمة لأنشطة النقل التجاري، وخدمة واحدة لرقابة أنشطة الترخيص، ويرتكز البرنامج على أربعة محاور رئيسة هي: خدمات بلا أوراق، وخدمات بلا زيارات، وتبسيط الإجراءات، وتحقيق الاستدامة، وروعي في تنفيذ البرنامج تبني منهجية المرونة التي أسهمت في زيادة سرعة الاستجابة لتغيير المتطلبات بنسبة 70%، وزيادة سرعة التسليم بنسبة 25%، وجودة تطوير المنتج بنسبة 20%، وإنتاجية المبرمجين 15%.

واستمع الطاير لشرح من المدير التنفيذي لمؤسسة الترخيص عبدالله يوسف آل علي، ومديري الإدارات في المؤسسة، عن التحول الرقمي في خدمات ترخيص السائقين الذي سيكون إطلاقه للمتعاملين في نهاية شهر مايو الجاري، بعد الانتهاء من تطوير 15 خدمة على القنوات الذكية، وتمثل نسبة المعاملات التي تشملها الخدمات المطورة 57% من إجمالي خدمات ترخيص السائقين، وسيكون إطلاق الخدمات المطورة على قنوات الهيئة الذكية، إضافة إلى توفيرها في جميع معاهد تعليم القيادة البالغ عددها تسعة معاهد، وكذلك في 19 فرعاً رئيساً، وفي أكثر من 120 مكتب تقديم خدمة، فعلى سبيل المثال يسهم تطوير خدمة فتح ملف تعليم القيادة في خفض الوقت من يومين وأربع زيارات إلى 15 دقيقة فقط، ودون الحاجة لزيارة المركز، فيما يسهم تبسيط الإجراءات في تحويل 15 خدمة فرعية وتكميلية إلى رحلة موحدة للحصول على رخصة القيادة، وشمل برنامج التطوير توفير نظام مركزي موحد لكل المعلومات، وأتمتة إدخال البيانات من خلال التكامل الرقمي مع أنظمة حكومية أخرى.

واطلع الطاير على مستجدات ربط ترخيص النقل التجاري مع منصة استثمر في دبي التي تهدف لتوفير بيئة مشجعة للاستثمار في المشاريع التنموية في إمارة دبي، حيث اكتمل ربط أنظمة الهيئة مع المنصة، ونـُظمت ورش عمل للشركات العاملة في نشاط النقل والتأجير.

وشاهد الطاير عرضاً عن مبادرات تطوير الفحص الفني للمركبات، شملت تطوير معاملة (قيد الإجراء) لنتيجة الفحص الفني، وأسهمت في رفع نسبة النجاح للمركبات في الفحص من 86.2% إلى 88.7%، وكذلك التحول اللاورقي في شهادات الفحص الفني، حيث توقفت طباعة شهادات الفحص الفني للمتعاملين مع الاكتفاء بتزويد المتعاملين بنسخة إلكترونية عن طريق الرسائل النصية والبريد الإلكتروني، وأسهمت المبادرة في توفير طباعة مليون و94 ألف شهادة فحص منذ تطبيق النظام في سبتمبر 2020، وبلغت نسبة الالتزام بالتحول اللاورقي للخدمة 98.3%.

برنامج التحول الرقمي يحتوي على 4 محاور رئيسة هي: خدمات بلا أوراق، وخدمات بلا زيارات، وتبسيط الإجراءات، وتحقيق الاستدامة.

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