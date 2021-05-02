الامارات | مزاد "أنبل رقم" الداعم لحملة 100 مليون وجبة يحقق أكثر من 50 مليون درهم

شكرا لقرائتكم خبر عن مزاد "أنبل رقم" الداعم لحملة 100 مليون وجبة يحقق أكثر من 50 مليون درهم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حقق مزاد الأرقام المميزة الخيري "أنبل رقم" الذي نظمته مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية برعاية وحضور سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، في "يوم زايد للعمل الإنساني" 50.45 مليون درهم توفر 50.45 مليون وجبة، حصيلة أربعة أرقام مميزة للوحات المركبات وخمسة أرقام مميزة للهواتف المتحركة ليعود ريعها الخيري لدعم حملة 100 مليون وجبة، الأكبر في المنطقة لإطعام الطعام في 30 دولة في أربع قارات خلال شهر رمضان المبارك.

وتزامن المزاد الخيري، الذي شهد كسر حاجز ثاني أغلى لوحة مركبة في العالم، مع يوم زايد للعمل الإنساني الموافق يوم 19 رمضان، مجدداً قيم العطاء والبذل وإغاثة الملهوف ومساعدة المحتاج التي كرّسها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيّب الله ثراه والآباء المؤسسون في نهج دولة الإمارات حتى أصبحت نموذجاً يحتذى في العمل الخيري والإنساني دون تمييز بين عرق أو دين أو منطقة جغرافية.

وشهد مزاد "أنبل رقم" الخيري المساند لحملة 100 مليون وجبة سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، ومعالي مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين لهيئة الطرق والمواصلات، وعبدالله سالم المانع، مدير عام "اتصالات" في منطقة دبي، وعدد من رجال الأعمال وشخصيات الفعاليات الاقتصادية ورواد العمل الخيري والإنساني في مجتمع الأعمال.

ونظم المزاد الخيري مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية بالتعاون مع "الإمارات للمزادات" وبدعم من هيئة الطرق والمواصلات وشركة مجموعة الإمارات للاتصالات "اتصالات".

- أنبل رقم لقضية نبيلة..

ويخصص المزاد الخيري للأرقام المميزة كامل ريعه للقضية النبيلة التي تجسدها حملة 100 مليون وجبة الهادفة إلى توفير الدعم الغذائي وإطعام الطعام في شهر رمضان المبارك للمحتاجين والجوعى في 30 دولة في أربع قارات، مع فتح باب المساهمة للجميع في مجتمع الإمارات الذي جسد قيم العطاء الراسخة التي أرستها القيادة الرشيدة للدولة، بتقديم كامل المساهمات المطلوبة لتوفير 100 مليون وجبة بفضل التبرعات التي تدفقت على حملة 100 مليون وجبة حتى حققت هدفها كاملاً خلال الأيام العشرة الأولى فقط على إطلاقها.

وعرض المزاد الخيري مجموعة من الأرقام المميزة الخاصة بلوحات المركبات في دبي، كان أبرزها رقم اللوحة الفردي المميز AA9 بالإضافة إلى أرقام ثنائية مميزة ثلاثة هي U31 وT38 وE51.

- تبرع الحاضرين..

وفيما بلغ إجمالي ريع الأرقام المميزة التسعة للوحات المركبات وأرقام الهواتف المتحركة 48.5 مليون درهم، تبرع عدد من الحاضرين للمزاد الخيري ليرفعوا حصيلته الإجمالية إلى 50.45 مليون درهم.

- ثاني أغلى رقم في العالم..

وحقق الرقم الفردي المميز AA9 قيمة 38 مليون درهم في مزاد "أنبل رقم"، ليصبح ثاني أغلى رقم في العالم يباع في المزاد العلني، وذلك بعد مزايدة حماسية تنافس فيها الحضور على اقتناء الرقم المميز وتخصيص ثمنه لدعم مبادرة 100 مليون وجبة الإنسانية التي توفر الدعم الغذائي من دولة الإمارات إلى المحتاجين في 30 دولة في قارات إفريقيا وآسيا وأوروبا وأمريكا الجنوبية في شهر رمضان المبارك.

وحققت الأرقام الزوجية المميزة الثلاثة الأخرى الخاصة بلوحات المركبات مبالغ مهمة بواقع 2.6 مليون درهم لرقم اللوحة U31، و2.8 مليون درهم لرقم اللوحة T38، و2.45 مليون درهم لرقم اللوحة E51.

- أرقام الهاتف المتحرك.

وشهد المزاد عرض أربعة أرقام مميزة للهاتف المتحرك من شركة اتصالات هي 0569999999، و0569999993، و0549999993، و0565555556، و 0545555558 شهدت مزايدات نشطة من قبل المشاركين نظراً لتماثل أرقامها.

وحقق رقم 0569999999 مبلغ 3 ملايين درهم، فيما حقق رقم الهاتف المتحرك 0569999993 مبلغ 150 ألف درهم، وسجل رقم 0549999993 مبلغ 100 ألف درهم، وحقق رقم 0565555556 مبلغ 260 ألف درهم، وسجل رقم 0545555558 مبلغ 130 ألف درهم.

- وسيلة إضافية..

وتوفر سلسلة المزادات الخيرية الداعمة لحملة 100 مليون وجبة التي تنظمها مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية بالتعاون مع الإمارات للمزادات وموبي العالمية وسيلة إضافية للخيرين ومحبي العطاء لدعم العمل الخيري والإنساني الهادف لتقديم العون الغذائي لملايين المحتاجين بصيغة طرود غذائية تصل إلى مستحقيها في 30 دولة.

ويمكن لريع رقم مميز واحد أو عمل فني نادر أو إحدى مقتنيات القادة العالميين أن يساهم في توفير ملايين الوجبات لمستحقيها ضمن المجتمعات الأكثر حاجة التي تشملها حملة "100 مليون وجبة".

ويضاف مزاد الأرقام المميزة الخيري إلى خيارات التبرع الرئيسية الأربعة التي وفرتها حملة 100 مليون وجبة منذ انطلاقها بما في ذلك موقع الحملة الإلكتروني www.100millionmeals.ae؛ ومركز الاتصال الخاص بالحملة على الرقم المجاني 8004999 والحساب المصرفي المخصص للحملة لدى بنك دبي الإسلامي (AE08 0240 0015 2097 7815201)، وعبر إرسال كلمة "وجبة" أو "meal" باللغة الإنجليزية عن طريق الرسائل القصيرة على أرقام محددة، معروضة على موقع الحملة، لشبكتَي "دو" أو "اتصالات" في دولة الإمارات.

- توزيع سريع..

وكانت عمليات توزيع الدعم الغذائي الذي لا يميز بين عرق أو دين أو منطقة جغرافية ضمن الدول الثلاثين التي تشملها حملة 100 مليون وجبة قد انطلقت منذ الأيام الأولى لشهر رمضان لتشمل الأفراد والأسر المتعففة من المستفيدين من الحملة ومستحقي الدعم الغذائي في المجتمعات الأقل دخلاً ومخيمات اللاجئين والنازحين.

وتمثل حملة 100 مليون وجبة دعوة مفتوحة للجميع من الأفراد والمؤسسات من داخل الدولة وخارجها للمساهمة في إطعام الطعام في شهر التراحم والتكافل والإحسان، حيث يمكن التبرع للحملة عبر أربع قنوات مختلفة.

وتهدف حملة 100 مليون وجبة وفعالياتها مثل المزادات الخيرية إلى تعزيز التضامن الإنساني مع المحتاجين والجوعى، وتوفير معونات غذائية بصيغة طرود قابلة للتخزين للفئات الأقل دخلاً في 30 دولة حول العالم دون تمييز بين عرق أو دين أو منطقة جغرافية.

- حملة 100 مليون وجبة..

وتنظم حملة 100 مليون وجبة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي ومؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم والشبكة الإقليمية لبنوك الطعام وعدد من الجمعيات والمنظمات الخيرية والإنسانية المحلية في الدول الثلاثين التي تشملها الحملة.

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