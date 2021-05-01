الطقس المتوقع غداً

ابوظبي - سيف اليزيد -

يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً على بعض المناطق الشرقية مع فرصة تكون بعض السحب الركامية بعد الظهر، وارتفاع تدريجي في درجات الحرارة، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، مثيرة للغبار نهاراً. الرياح جنوبية شرقية - شمالية غربية وشمالية شرقية / 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س أحياناً. الخليج العربي خفيف فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 18:34 والمد الثاني عند الساعة 03:59.. والجزر الأول عند الساعة 11:08 والجزر الثاني عند الساعة 21:48. بحر عمان خفيف فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 14:15 والمد الثاني عند الساعة 01:22.. والجزر الأول عند الساعة 20:19 والجزر الثاني عند الساعة 08:25.