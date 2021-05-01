ابوظبي - سيف اليزيد - ناصر الجابري (أبوظبي)

اعتمد المجلس الوطني الاتحادي، توصية برلمانية، بتسويق منتجات العسل الإماراتي وتعزيز قدرته التنافسية وإنشاء جمعية خاصة للنحالين الإماراتيين لتقديم الدعم لهذا القطاع الحيوي، وذلك ضمن مجموعة توصيات أقرها مؤخراً، ورفعها إلى مجلس الوزراء لعرضها وإصدار القرار في شأنها، حول موضوع سياسة «وزارة التغير المناخي والبيئة» بشأن تحقيق التنمية المستدامة للموارد السمكية والحيوانية والزراعية في الدولة.

وتضمنت التوصيات أيضاً، توطين الوظائف التخصصية المرتبطة بمجالات الأمن الغذائي، واستحداث تخصصات نوعية تعليمية في المجال السمكي والزراعي والبيطري بالتعاون مع مؤسسات التعليم العالمي، وإعداد برامج شراكة لتشجيع البحوث العلمية لتحقيق أهداف الدولة وضمان الأمن الغذائي المستدام، إضافة إلى إعداد استراتيجية مستقبلية للقطاعات الزراعية والسمكية والحيوانية وإجراء التجارب التطبيقية للتقنيات الحديثة.

وأوصى المجلس الوطني الاتحادي ضمن توصياته المعتمدة، باعتماد بطاقة للمنتجات الغذائية الوطنية في منافذ البيع، وإنشاء جمعيات تعاونية للمزارعين ومربي الثروة الحيوانية، إضافة إلى وضع التشريعات المتعلقة بأنماط الزراعة الحديثة واستخدام الممارسات المستدامة والوسائل التكنولوجية لإنتاج غذاء صحي وسليم ضمن الأولويات التشريعية لتحقيق رؤية الإمارات الاستراتيجية في الخمسين عاماً المقبلة.

وشملت التوصيات، زيادة الموارد المالية المخصصة للبحث والتطوير في مجال القطاع الزراعي، وإعداد أنظمة وأدلة إرشادية حول أنماط الزراعة الحديثة والتوعية المستدامة للمزارعين للحفاظ على الموارد المائية، إضافة إلى التنسيق والتعاون مع مؤسسات القطاع الخاص التي تمتلك منافذ بيع مباشرة للجمهور، وتشديد إجراءات الرقابة على تداول مبيدات مكافحة الآفات الزراعية وضمان استخدامها وفق أحكام التشريعات لضمان صحة الإنسان والحيوان وسلامة البيئة.