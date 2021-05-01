المري يكرم الفائزين بـ«القائد العام لشرطة دبي للتميز»

ابوظبي - سيف اليزيد - دبي (الاتحاد) شهد معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، حفل تكريم الفائزين في جائزة القائد العام للتميز 2020 في عامها الـ 17، والمُخصصة للاحتفاء بأصحاب الإنجازات ومنحهم أوسمة القائد العام لشرطة دبي في التميز الوظيفي، والتميز الإداري، والتميز المؤسسي، بكافة فئاتهم على مستوى الأفراد والضباط والمدنيين والإدارات العامة ومراكز الشرطة.

وعُقد حفل التكريم في نادي الضباط بحضور ضرار بالهلول الفلاسي عضو المجلس الوطني الاتحادي، مدير عام مؤسسة وطني الإمارات، ومساعدي القائد العام لشرطة دبي، ومديري الإدارات العامة والفرعية ومراكز الشرطة وعدد من الضباط والأفراد.

وأكد الدكتور عبد القدوس عبد الرزاق العبيدلي، مساعد القائد العام لشؤون التميز والريادة، أن الجائزة هذا العام شهدت ارتفاعاً في عدد المشاركات، وصل إلى 62% مقارنة مع العام الماضي، وأنه تم تسجيل 258 مشاركة في فئات التميز الإداري، و742 في فئات التميز المؤسسي، وأن عدد المشاركات التي وصلت إلى القائمة المُختصرة بلغ 189 مشاركة.

فئات أوسمة التميز

عقب الكلمة، قام معالي الفريق عبد الله خليفة المري بتقليد الأوسمة للفائزين في جائزة القائد العام لشرطة دبي للتميز 2020، حيث بدأ التكريم بـ «فئات أوسمة التميز» والتي فاز بها كل من: ضرار بالهلول الفلاسي، بوسام القائد العام للخدمة المجتمعية، واللواء المهندس مستشار محمد سيف الزفين مساعد القائد العام لشؤون العمليات بوسام القائد العام لأفضل مساعد قائد عام، واللواء عبد الله علي الغيثي مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات المنشآت والطوارئ، بوسام القائد العام لأفضل ضابط ميداني، والعقيد الدكتور عبد الله عبيد الهويدي، بوسام القائد لأفضل ضابط إشرافي، والمقدم حمدان الغسية، بوسام القائد العام لأفضل ضابط في مجال إدارة المخاطر، والنقيب سالم حمد سالم الشامسي، من الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بوسام القائد العام لأفضل ضابط في المجال الميداني.

كما فاز كل من الملازم أول مساعد خبير مهندس محمد خالد عبد الرحيم شعبان، بوسام القائد العام لأفضل ضابط في المجال التخصصي، والملازم أول حريز عيسى مردد بوسام القائد العام لأفضل ضباط في المجال الفني/التقني، والملازم نبيل عوض الفقيه بوسام القائد العام لأفضل ضابط في المجال الإداري، والملازم أول مهندس عمران عبد الله السويدي، بجائزة أفضل ضابط في المجال الهندسي.

ونال الملازم أول مهندس محمد الشامسي وسام القائد العام لأفضل ضباط في فئة شاب، والرقيب منوه فهد خالد السالمي، وسام القائد العام لأفضل صف ضابط وأفراد ومدنيين في المجال الميداني، والمدني إيمان الحمادي من مركز شرطة دبي الصحي بوسام القائد العام لأفضل ضابط وأفراد ومدنيين في المجال الفني والتقني، والرقيب أول صالح بن علي، بوسام القائد العام لأفضل ضابط وأفراد ومدنيين في المجال الإداري، والرقيب أول مهندس رعد عبد الله بوسام القائد العام لأفضل ضابط وأفراد ومدنيين في المجال الهندسي، والمدني نوره محمد جمعة بوسام القائد العام لأفضل ضابط وأفراد ومدنيين في فئة الشباب.

كما نال الرقيب دنانير عبد الله المهيري وسام القائد العام لأفضل صف ضباط وأفراد ومدنيين في سعادة المتعاملين، والمدني طبيب مريم أنس المطروشي، وسام القائد العام لصف ضباط وأفراد ومدنين في المجال التخصصي.

الفئات العامة للجائزة

وفي الفئات العامة للجائزة، فاز المدني جورج جاراتي بوسام القائد العام لأفضل خبير استشاري، والملازم أول محمد عبد الله أهلي بوسام القائد العام للموظفين الجدد، الملازم محمد عمر المهيري بوسام القائد العام لوظائف المستقبل، والمدني حمدة عتيق الحمادي بوسام القائد العام في مجال الاتصال الحكومي، والملازم أول مهندس سالم صقر المري بوسام الموظف المُبتكر، والوكيل أول ميثاء محمد سيف خلفان بوسام الأم المثالية، والرقيب محمد صالح العوساني، بوسام التميز العلمي، والوكيل أول أحمد ناجي محسن، بوسام القائد العام للجندي المجهول، والعريف أول ناجي عبده الذيباني بوسام السائق المثالي، والمدني مازن عبد المُعين جليدان بوسام القائد العام للعمال والمهنيين.

الفئات الخارجية وتكريم خاص

وفي الفئة الخارجية، فاز محمد العوضي بوسام القائد العام للمبتكر الخارجي، فيما نال كل من: الرقيب المرحوم كرم الأميري والمرحوم عريف أول أحمد علي عبد الله تكريماً خاصاً تسلمه ذويهما.

ونال التكريم الخاص كل من العريف أول أحمد محمد السعدي والعريف أول مي ميخائيل أبو حاطوم.

فئات التميز الإداري

وفي فئات التميز الإداري، فاز مركز شرطة القصيص بأفضل مركز سعادة متعاملين، فيما حصلت الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية على 4 جوائز في هذه الفئة وهي جائزة أفضل خدمة مشتركة عن خدمة بحث الحالة الجنائية، وأفضل فريق عمل ميداني عن قضية سقوط شبح «ملائكة الموت»، وجائزة فئة المقارنة المعيارية عن «المقارنة المعيارية مع شرطة سنغافورة»، وفئة حل الظواهر الأمنية/المرورية وذلك عن مكافحة جرائم نقل الأموال.

وفازت لجنة بطاقة إسعاد بجائزة أفضل فريق عمل إداري، والإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة بأفضل فكرة ابتكارية والمتمثلة في «البصمة البايمتريه»، ومركز شرطة نايف بفئة أفضل جهة في رعاية الضحايا، والإدارة العامة لأمن المطارات عن أفضل تجربة شرطية عن نظام «XOVIS»، والإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ عن فئة استمرارية الأعمال والرشاقة المؤسسية، والإدارة العامة للمرور عن فئة نجم المبادرات والمشاريع وذلك عن فريق عمل تسوية المخالفات المرورية.

فئات التميز المؤسسي

وفي مجال فئات التميز المؤسسي، فاز قطاع شؤون البحث الجنائي بجائزة أفضل قطاع شرطي على مستوى القيادة العامة لشرطة دبي، وحصلت الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية على فئة أفضل جهة في مجال الكفاءة والحوكمة، وفئة الجهة الشرطية الرائدة على مستوى الإدارات العامة، فيما فاز مركز شرطة المرقبات بفئة الجهة الشرطية الرائدة عن فئة المراكز الشرطية.

وفازت الإدارة العامة لأمن المطارات عن فئة جهة النخبة على مستوى الإدارات العامة، ومركز شرطة المرقبات عن فئة جهة النخبة على مستوى المراكز الشرطية.

وحصدت الإدارة العامة للعمليات جائزة فئتي أفضل جهة تحقيقاً لخطة شرطة دبي 2021، وأفضل جهة في مجال الابتكار، فيما حصدت الإدارة العامة للتدريب على فئة أفضل جهة في مجال الحكومة الرقمية، ومركز استشراف المستقبل ودعم اتخاذ القرار عن فئة أسعد بيئة عمل.