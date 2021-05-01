الامارات | الصحة توصي الصائمين بأصناف غذائية لتفادي مشاكل الهضم

شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة توصي الصائمين بأصناف غذائية لتفادي مشاكل الهضم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أوصت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الصائمين على اتباع نظام غذائي يساعد على هضم الطعام والشعور بالشبع.

وجاء في توصية "الصحة" التي نشرتها على حسابها في "تويتر": "أكثروا من تناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الألياف، مثل الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة، وذلك للشعور بالشبع لأطول فترة ممكنة في فترة الصوم وتجنّب مشاكل الهضم أيضاً".

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