الامارات | حبس مؤثر اجتماعي ومنعه من استخدام مواقع التواصل 6 أشهر

شكرا لقرائتكم خبر عن حبس مؤثر اجتماعي ومنعه من استخدام مواقع التواصل 6 أشهر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أدانت محكمة جنح أبوظبي أحد مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي بتهمة قيادة مركبته؛ على أحد الطرق العامة؛ بطيش وتهور وبسرعة تجاوزت 205 كيلومتر في الساعة، معرضا حياته وحياة مستخدمي الطريق للخطر. كما أدانت المحكمة متهم ثاني في القضية بتهمة الاشتراك في الجريمة بطريق الاتفاق والتحريض مع المتهم الاول، وذلك بأن قام بتصويره وطلب منه القيادة بسرعة عالية بقصد نشر التصوير واحداث الاثارة على مواقع التواصل الاجتماعي لزيادة معدل المشاهدات.

وقضت المحكمة بحبس المتهمين ثلاثة أشهر وتغريم كل منهما مبلغ 100 ألف درهم عن التهمتين المسندتين إليهما للارتباط. ومصادرة السيارة والهواتف المستخدمين في الجريمة، إضافة إلى وقف عمل رخصة قيادة المتهم الأول مدة ستة أشهر وحرمان المتهمين من استخدام موقع التواصل الاجتماعي مدة ستة أشهر. كما أمرت المحكمة بمحو المقطع المرئي وإغلاق الحسابين المستخدمين في الواقعة إغلاقا كلياً مع إلزام المتهمين بالرسوم القضائية.

وأوضحت المحكمة في حيثيات الحكم؛ أن الجهات المختصة برصد الظواهر السلبية والمخالفات على مواقع التواصل الاجتماعي؛ استطاعت رصد مقطع مرئي يصور أحد مشاهير التواصل الاجتماعي وهو يقود مركبته الفارهة بسرعة تصل إلى 205 كيلومتر في الساعة، على أحد الشوارع الرئيسية الداخلية لجزيرة أبوظبي. وقد أظهر المقطع المتهم وهو يتفاخر بمركبته وقوته، مشيرةً إلى أن المتهم لديه قاعدة جماهيرية في الفئة العمرية المتوسطة مما قد يؤثر ذلك على المراهقين ويشجعهم على ارتكاب مثل تلك الأفعال، إضافة إلى ما يمثله من تعريض حياة الغير للخطر.

من جهتها أكدت النيابة العامة في ابوظبي؛ أن الاستعراض بالسيارات في الشوارع العامة هو أحد أكثر السلوكيات الغير مسؤولة للشباب، والتي تمثل خطراً على حياتهم وحياة الآخرين من مستخدمي الطريق. مشيرةً إلى ضرورة تعاون الجهات التربوية والمجتمعية مع الجهات المعنية وتكثيف حملات التوعية بما يحد من تهور الشبان على الطرقات وتعريض حياتهم وحياة الآخرين للخطر. كما أشادت بجهود الجهات الأمنية والقضائية في التصدي لهذه السلوكيات، عبر اتخاذ كافة الاجراءات القانونية بحق كل من تسول له نفسه الاضرار بسلامة أفراد المجتمع أو ممتلكاته.

وأضافت؛ أن المادة 348 من قانون العقوبات الاتحادي تنص على أنه "يعاقب بالحبس وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين من ارتكب عمداً فعلاً من شأنه تعريض حياة الناس أو صحتهم أو أمنهم أو حرياتهم للخطر". موضحةً أن تعبير " الحبس" في القانون الجزائي تعني أن مدة الحبس تصل إلى ثلاث سنوات.

ومن جهةٍ أخرى؛ ناشدت نيابة أبوظبي مشاهير التواصل الاجتماعي بالتحلي بروح المسؤولية تجاه المواد الإعلامية التي يقدموها لجمهورهم، وخاصةً أن أكثر متابعيهم من فئة المراهقين والشباب الذين يعتبرونهم قدوة لهم في تصرفاتهم. مشيرة إلى أن قيام المشاهير بهذه السلوكيات من شأنه تحريض الغير على ارتكابها وتعريضهم للمساءلة القانونية.

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