الامارات | محمد بن راشد يطلق مشروع "وادي تكنولوجيا الغذاء في دبي"

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد يطلق مشروع "وادي تكنولوجيا الغذاء في دبي" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، عن إطلاق مشروع "وادي تكنولوجيا الغذاء -المرحلة الأولى... مدينة جديدة من مدن دبي التخصصية".

وقال سموه في تغريدات على "تويتر": "أطلقنا بحمدالله مشروعاً تنموياً جديداً بدبي .. وادي تكنولوجيا الغذاء -المرحلة الأولى... مدينة جديدة من مدن دبي التخصصية ستحتضن شركات الزراعة والغذاء التخصصية وستضم مركزاً للأبحاث ومقرات للشركات ومخازن لوجستية ومناطق للزراعة العمودية والمائية وغيرها .."



وأضاف سموه: "حجم تجارة الغذاء لدينا تتجاوز ١٠٠ مليار درهم سنويا .. نحن ملتقى عالمي لوجستي لتجارة الغذاء .. وسنعمل على تطوير بيئة عمل جديدة لهذا النوع من الشركات لتطور تقنيات زراعية جديدة وترسخ أمننا الغذائي المستقبلي".

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