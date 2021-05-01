الامارات | محمد بن زايد: نستذكر اليوم عطاء زايد بدون تفرقة بسبب دين أو عرق

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن زايد: نستذكر اليوم عطاء زايد بدون تفرقة بسبب دين أو عرق والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - جدد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، العهد بالسير على طريق الشيخ زايد طيب الله ثراه وهو طريق المحبة والبذل والعطاء الإنساني.

وقال سموه في تغريدة على "تويتر": "في يوم زايد للعمل الإنساني، نستذكر صاحب الأيادي البيضاء التي امتدت بـ الخير إلى البشر في جميع أنحاء العالم، دون تفرقة بسبب دين أو عرق ..في هذه الأيام المباركة ندعو الله له بالرحمة .. ونجدد العهد بالسير على طريقه..طريق المحبة والبذل والعطاء الإنساني".

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news