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هزاع بن زايد: هابرماس صاحب إسهام كبير في العلوم الإنسانية

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ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

هنأ سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، الفيلسوف الألماني الكبير يورجن هابرماس بمناسبة اختياره شخصية العام الثقافية، كما هنأ سموه جميع الفائزين بجائزة الشيخ زايد للكتاب.
وقال سموه، في تغريدة على حسابه الرسمي على « تويتر»: «نبارك للفيلسوف الألماني الكبير يورجن هابرماس اختياره شخصية العام الثقافية لما له من إسهام كبير في مجال العلوم الإنسانية، كما نهنئ جميع الفائزين بجائزة الشيخ زايد للكتاب من كتاب وباحثين ومؤسسات ثقافية أسهمت أعمالهم في إثراء الحركة الفكرية والإبداعية وبناء جسور التواصل الحضاري».

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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