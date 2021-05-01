هزاع بن زايد: هابرماس صاحب إسهام كبير في العلوم الإنسانية

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

هنأ سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، الفيلسوف الألماني الكبير يورجن هابرماس بمناسبة اختياره شخصية العام الثقافية، كما هنأ سموه جميع الفائزين بجائزة الشيخ زايد للكتاب.

وقال سموه، في تغريدة على حسابه الرسمي على « تويتر»: «نبارك للفيلسوف الألماني الكبير يورجن هابرماس اختياره شخصية العام الثقافية لما له من إسهام كبير في مجال العلوم الإنسانية، كما نهنئ جميع الفائزين بجائزة الشيخ زايد للكتاب من كتاب وباحثين ومؤسسات ثقافية أسهمت أعمالهم في إثراء الحركة الفكرية والإبداعية وبناء جسور التواصل الحضاري».