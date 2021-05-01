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النائب العام للدولة: زايد ترك إرثاًً حضارياًً نفخر به

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ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (وام)

أكد المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي النائب العام للدولة أن يوم زايد للعمل الإنساني مناسبة وطنية تعكس عظمة إنجازات القائد الاستثنائي المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي أرسى قواعد العمل الإنساني في دولة الإمارات، وامتدت أياديه البيضاء بالخير لكل محتاج حول العالم، ليكون منارة للعطاء والبذل والمحبة، تاركاً لنا إرثاً حضارياً من العمل الإنساني والخيري جعل من دولة الإمارات وشعبها محط تقدير وإشادة دولية على مبادئها الإنسانية الثابتة والقائمة على العطاء والمحبة والتسامح.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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