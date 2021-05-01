الامارات | «أوقاف دبي» تفرج كربة أم بـ 200 ألف درهم

شكرا لقرائتكم خبر عن «أوقاف دبي» تفرج كربة أم بـ 200 ألف درهم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تكفلت مؤسسة الأوقاف وشؤون القصّر في دبي، بسداد متأخرات إيجاريه لمطلقة ومعيلة لأربعة أبناء، ومحكوم عليها في قضية إيجارية، ولم تستطع السداد بسبب توقفهادبي Àالإمارات اليوم عن العمل.

وتأتي مبادرة المؤسسة بالتزامن مع يوم زايد للعمل الإنساني، الذي يوافق يوم 19 رمضان، ذكرى رحيل مؤسس الدولة، المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

وقدمت المؤسسة 200 ألف درهم من صندوق الزكاة، لإنهاء قضية المتأخرات الإيجارية المترتبة على المطلقة، لمساعدتها في تجاوز محنتها.

وقال الأمين العام للمؤسسة، علي المطوع، إن المؤسسة تكفلت بسداد المتأخرات الإيجارية، لإنهاء قضية المرأة، لتتمكن من قضاء ما تبقى من شهر رمضان الفضيل مطمئنة في منزلها مع أبنائها.

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