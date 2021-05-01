الامارات | «براق» يستحدث 50 مركبة اقتصادية جديدة

شكرا لقرائتكم خبر عن «براق» يستحدث 50 مركبة اقتصادية جديدة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف مدير «براق»، أحد التطبيقات الذكية المنبثقة عن «أصول للتطبيقات الذكية»، التابعة لشركة الشارقة لإدارة الأصول، الذراع الاستثمارية لحكومة الشارقة، علي محمد الأميري، عن استحداث 50 سيارة اقتصادية جديدة، لتلبية طلبات الدوائر الحكومية والأفراد، بأسعار منافسة.

وقال لـ«الإمارات اليوم» إن المستفيدين سيتمكنون من طلب المركبات عبر تطبيق «براق»، وهو نظام متطور، يمثل قناة تواصل ذكية، لافتاً إلى توفر التطبيق، الذي يغطي مدينة الشارقة بالكامل، في متجري «أندرويد» و«أبل».

وأضاف أنه يمكن لقاطني الشارقة حجز المركبة من خلال هواتفهم الذكية، بعد تحميل التطبيق، وتحديد موقع الانطلاق ووجهة الوصول، فيما يرسل التطبيق إيعازاً إلى أقرب سيارة إلى مكان مرسل طلب الخدمة، للتوجه نحوه.

ويظهر على واجهة التطبيق اسم السائق، ورقم لوحة السيارة، ووقت الوصول الموقع.

وأكد الأميري اتخاذ أعلى مستويات الوقاية، والحرص على تطبيق الإجراءات والتدابير الاحترازية للحد من انتشار فيروس «كورونا».

كما أكد إنجاز وتنفيذ 6000 رحلة لكبار الشخصيات في مختلف المناسبات والفعاليات بالشارقة، و4000 طلب تسليم لوثائق من وإلى جهات حكومية مختلفة، خلال الربع الأول من العام الجاري، عبر استخدام تطبيق «براق».

ومن بين الجهات التي وقعت اتفاقاً مع شركة أصول للتطبيقات الذكية، يتيح لها الاستفادة من خدماته، دائرة المالية المركزية بالشارقة، والمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، وهيئة الشارقة للكتاب، وغيرها.

وأكد الأميري أن شركة أصول تسعى إلى بلورة أفضل المفاهيم والأفكار الإبداعية لدعم توجهات الحكومة من خلال تقديم أفضل الخدمات للمجتمع عبر مشروعات نوعية ومبتكرة، مثل تطبيق «براق» الذي يوفر مزيداً من خيارات التنقل الذكي، بما يسهم في زيادة رفاهية الجميع.

يذكر أن تطبيق «براق» يتيح مجموعة من الخدمات الرقمية، منها خدمة حجز مركبات الليموزين، وخدمة توصيل واستلام المستندات.

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