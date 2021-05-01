الامارات | استشارة

شكرا لقرائتكم خبر عن استشارة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - - نقرأ في بعض الأحيان مصطلحات قانونية، مثل حيثيات الحكم، ومنطوق الحكم، فما الفرق بينهما، وحجية كل منهم؟ (س.ع) الشارقة

Àفي الواقع يخلط كثيرون بين منطوق الحكم وحيثياته، ولتوضيح ذلك فإن منطوق الحكم هو ما تقضي به المحكمة في النزاع المعروض عليها، أما الأسباب أو الحيثيات فهي ما تعرضه المحكمة من حجج الخصوم ودفوعهم، ثم الأسانيد التي أدت إلى الحكم أو النتيجة التي انتهت إليها.

والأصل أن حجية الأحكام القضائية تثبت لمنطوق الحكم دون أسبابه، إلا ما كان منها مرتبطاً بالمنطوق ارتباطاً وثيقاً يحدد مداه ويكمله، بحيث لا يقوم بدون هذه الأسباب، وبحيث إذا عزل عنها صار منطوق الحكم مبهماً أو ناقصاً.

أما إذا كانت المحكمة قد عرضت تزيداً في بعض أسباب الحكم إلى مسألة خارجة عن حدود النزاع المطروح عليها أو لم تكن بها حاجة إليها للفصل في الدعوي، فإن ما عرضت له من ذلك في أسباب حكمها لا تكون له حجية الأمر المقضي. وهناك أيضاً ما يعرف بـ«وقائع الدعوى»، وهي التي تشتمل على عرض لموضوع النزاع، ويجب أن تأخذها المحكمة في حسبانها، وبشكل عام فإن الحكم بمنطوقه وأسبابه ووقائعه يساعد في مجموعه على تحديد نطاق ما تم الفصل فيه.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news