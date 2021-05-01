الامارات | في الميدان

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حددت إدارة التراخيص المهنية في وزارة التربية والتعليم، موعد اختبار القيادات المدرسية يوم 22 من مايو الجاري، مشيرة إلى أن ذلك يأتي في إطار تحقيق هدف دولة الإماإعداد: أمين الجمالرات في ترخيص الكوادر العاملة في قطاع التعليم. وأكدت أهمية حجز الاختبارات عبر الموقع الإلكتروني من خلال صفحة الحجوزات، لافتة إلى أن موعد الاختبارات التخصصية والمهنية لمعلمي الحلقتين الثانية والثالثة ‏سيعقد في يوم 19 من يونيو المقبل، موضحة أن باب التسجيل لأداء الاختبار مفتوح، ويستمر في تلقي الطلبات حتى 18 من مايو المقبل.

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