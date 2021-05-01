الامارات | أروقة المحاكم

شكرا لقرائتكم خبر عن أروقة المحاكم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حاولت زائرة إفريقية تهريب كيلوغرام و180 غراماً من الكوكايين في قاع حقيبة سفرها، لكن كان لها مفتشو الجمارك في مطار دبي بالمرصاد، فادعت أنها اشترت حقيبة السفر بالمخدرات، وأحيلت إلى النيابة العامة في دبي، ومنها إلى محكمة الجنايات التي باشرت محاكمتها. وقالت مفتشة بجمارك دبي في التحقيقات إن أحد زملائها شك في حقيبة المتهمة، فأحيلت إليها، وبتفتيش الحقيبة عثر في قاعها على ثلاث لفافات من الكوكايين، وبمواجهة المتهمة، أنكرت معرفتها بالمخدرات، مدعية أنها حضرت إلى الدولة للعمل في تجارة الأقمشة، واشترت الحقيبة قبل يوم من مغادرة دولتها، ولم تكن تعلم بمحتوياتها.

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