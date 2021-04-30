الامارات | محمد بن زايد يعزي هاتفياً ملك الأردن بوفاة الأمير محمد بن طلال

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن زايد يعزي هاتفياً ملك الأردن بوفاة الأمير محمد بن طلال والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أجرى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اتصالاً هاتفياً مع أخيه الملك عبدالله الثاني بن الحسين عاهل المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة أعرب خلاله عن خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة الفقيد الكبير الأمير محمد بن طلال بن عبدالله بن الحسين.

كما نقل سموه إلى جلالة الملك عبدالله .. تعازي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وصادق مواساته لجلالته والأسرة الهاشمية.. سائلاً المولى تعالى الرحمة والمغفرة للفقيد والصبر والسلوان لعائلته الكريمة في مصابهم.

كما قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان تعازيه ومواساته إلى جميع أفراد الأسرة الملكية الهاشمية وعائلة الراحل والشعب الأردني الشقيق.. راجياً المولى عز وجل أن يتغمد الراحل بواسع رحمته ورضوانه ويلهم الأسرة الملكية الكريمة جميل الصبر وحسن العزاء.

من جانبه أعرب جلالة الملك عبدالله الثاني عن عميق شكره وتقدير لما أبداه سموه من مشاعر صادقة تجاه هذا المصاب الأليم وتمنياته لسموه دوام الصحة والسعادة والسلامة من كل مكروه ولدولة الإمارات وشعبها كل الخير.

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