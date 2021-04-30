الامارات | من أقوال زايد في الخـــــير والعطــــاء

شكرا لقرائتكم خبر عن من أقوال زايد في الخـــــير والعطــــاء والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 01 مايو 2021

- «إننا نؤمن بأن خير الثروة التي حبانا الله بها يجب أن يعم أصدقاءنا وأشقاءنا».

- «الغني يجب أن يساعد الفقير، والله العلي القدير منحنا هذه الثروة لتطوير بلادنا، وفي الوقت نفسه للمساهمة في تطوير الدول الأخرى».

- «علينا أن ننوع مصادر دخلنا وأن نبني المشاريع الاقتصادية التي تؤمّن لأبناء هذه الدولة الحياة الحرة الكريمة المستقرة».

- «إذا كان الله عز وجل قد منّ علينا بالثروة فإن أول ما نلتزم به أن نوّجه هذه الثروة لإصلاح البلاد، ولسوق الخير إلى شعبها».

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