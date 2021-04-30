محمد بن زايد: هدى المطروشي أنموذج وقدوة

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

عبّر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة عن فخره واعتزازه بأبناء الوطن ممن يشكلون قدوة للآخرين عبر جهدهم ومثابرتهم، مؤكداً على تقديم كل الدعم اللازم لهم لتحقيق أهدافهم.

كما عبّر سموه، في مكالمة هاتفية مع المواطنة هدى المطروشي صاحبة ورشة تصليح السيارات، عن سعادته بالأنموذج الذي تجسده هدى في اقتحامها هذا المجال، وقال سموه: «فرحت عندما سمعت عنك، وعن الجهد الذي تبذلينه، ونحن نفتخر بهذه النوعية من أولادنا، ونحن ندعمكم ومعكم، لأن أمثالكم قدوة للآخرين».

هدى المطروشي (تصوير أشرف العمرة)

من جانبها، ثمنت المطروشي اتصال سموه، مؤكدة أن ما تقوم به يؤكد دعم القيادة الرشيدة للمرأة الإماراتية وفتح جميع الآفاق أمامها، لافتة إلى أن هوايتها بتصليح السيارات بدأت منذ 16 عاماً، وقامت بافتتاح ورشتها في 2020، بمثابرة وتخطيط استمرا سنوات.

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وكانت صحيفة «الاتحاد» سلطت الضوء على المواطنة هدى المطروشي كأنموذج مضيء لابنة الإمارات التي لا تعرف المستحيل»، حيث أصرت على الدخول إلى هذا المجال الذي يشكل شغفاً لها رغم حصولها على بكالوريوس في العلاقات العامة ودرجة الماجستير في القيادة والإدارة.