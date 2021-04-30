سيف بن زايد: رحم الله المعلم البحريني سعيد الغايب

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

نعى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، المعلم البحريني سعيد الغايب.

وقال سموه في تغريدة على حسابه في «تويتر»: «رحم الله الأستاذ المعلم سعيد الغايب من الشقيقة البحرين، قدم الكثير بعلمه وثقافته بالسبعينيات لأبناء مدرسة زاخر في الإمارات، وكان نموذجاً للتفاني والإخلاص في عمله.. فجزاه الله عنا كل خير وأسكنه جناته.. وستبقى البحرين بقادتها وشعبها عزيزة في قلوب الإماراتيين بروابطنا التاريخية والمستقبلية».

ونشر سموه فيديو مرافق للتغريدة بعنوان «ومضة وفاء» استعرض لقطات للعلاقات الإماراتية - البحرينية، وخاصة في مجال التعليم، وأشار الفيديو إلى جهود المعلم سعيد الغايب وتفانيه في خدمة التعليم في الإمارات في سبعينيات القرن الماضي».