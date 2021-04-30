الجالية الفلبينية في الدولة: شكراً الإمارات

ابوظبي - سيف اليزيد - دبي (وام )

أكدت الجالية الفلبينية بدولة الإمارات دعمها لـ «حملة أنا أخذت التطعيم.. شكراً الإمارات»، التي أطلقتها عبر منصة الفيسبوك صحيفة «ذا فليبينو تايمز» المنصة الإخبارية الرقمية التي تعنى بالجالية الفلبينية في الإمارات.

وتهدف الحملة إلى تشجيع الفلبينيين المقيمين في الإمارات على وضع إطار مخصص على صور ملفاتهم الشخصية على «فيسبوك» يحمل علمي الإمارات والفلبين، ما يدل على تضامن البلدين معاً في هذا الظرف الإستثنائي العالمي في مواجهة فيروس كورونا.

وتؤكد الحملة على رسالة مهمة مفادها - أن التطعيم ضد كوفيد -19 مسؤولية اجتماعية.

وحول الحملة قالت الدكتورة كارين ريمو، المدير التنفيذي العضو المنتدب لمجموعة «نيو بيرسبيكتف ميديا رئيس صحيفة ذا فليبينو تايمز»: «تعكس هذه الحملة الامتنان الكبير من قبل الجالية الفلبينية لدولة الإمارات على جهودها في مكافحة الفيروس، وتسلط الضوء على ثقة المواطنين والمقيمين في القيادة الرشيدة، التي وفرت اللقاح ضد فيروس كورونا والرعاية الكاملة في المستشفيات مجاناً.

وأكدت أن الحملة لاقت إقبالاً لافتاً في غضون ساعات فقط من إطلاقها.. مشيرةً إلى الإقبال الكبير من الفلبينيين المقيمين في الدولة على تلقي اللقاح ضمن برنامج التطعيم الوطني«.

من جانبه، قال فينس إنغ، مدير عام صحيفة«ذا فيليبينو تايمز»: «تشجع الحكايات الملهمة من الفلبينيين المقيمين بدولة الإمارات على الأمل والتفاؤل، وتؤكد على رسالة امتنان وثقة بأن وطنهم الثاني على أتم الجاهزية لمواجهة وباء كوفيد - 19.. وهو ما انعكس في استجابة الفلبينيين وتفاعلهم مع هذه الحملة التي لاقت تفاعلاً أكثر من 5000 شخص في ثلاثة أيام فقط».