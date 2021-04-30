«كهرباء الشارقة» تنفذ مشروعات تطويرية لشبكات المياه

ابوظبي - سيف اليزيد - الشارقة (الاتحاد)

أعلنت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة تنفيذ مشاريع تطويرية لشبكات توزيع المياه في مناطق مختلفة تتجاوز أطوالها 200 كلم، وبتكلفة تتجاوز 64.553 مليون درهم، لضمان توصيل خدمة المياه لجميع المشتركين ومواكبة التوسعات الجديدة، وباستخدام أنابيب مطابقة لأحدث المواصفات العالمية التي تحافظ على البيئة، وتتراوح أقطار خطوط التوزيع ما بين 100 و 300 ملم.

وصرح المهندس عصام الملا مدير إدارة المياه أن الهيئة تواصل جهودها لتعزيز وتقوية شبكات نقل وتوزيع المياه في كافة مناطق إمارة الشارقة، مشيراً إلى أن مشروعات شبكات المياه الجديدة تأتي ضمن خطط الهيئة ومشروعاتها لتوفير إمدادات المياه في إمارة الشارقة وتحقيق التنمية الشاملة في كافة القطاعات.

وأوضح أن المشروعات التطويرية التي تنفذها الهيئة تتضمن العمل في مشروع تمديد شبكة مياه لمنطقة السيوح 11، وتنفيذ مشروع استكمال شبكة المياه في منطقة الصجعة الصناعية، كما تشمل المشروعات التطويرية العمل في مشروع استكمال تمديد شبكة مياه لمناطق الرحمانية 7، 8، 9، 10، وجارٍ العمل في تطوير شبكة مياه المنطقة الصناعية العاشرة، مضيفاً بأن العمل قد انتهى في مشروع تمديد المرحلة الثانية لشبكة المياه في المنطقة الصناعية في البطائح (ابن رشيد 3)، بالإضافة إلى استبدال الشبكات في عدد من المناطق القديمة تشمل مشروع استبدال شبكات المياه القديمة من نوع اسبستوس بشبكة جديدة في مناطق اليرموك والصبخة والغافية وسمنان، كما تم توصيل خدمات المياه لـ 460 مشروعاً جديداً.

وأكد أن الهيئة تتبع أحدث المواصفات الفنية في استخدام الأنابيب الخاصة بشبكة المياه والمصنوعة من مادة مقواة بألياف زجاجية، وأن الهيئة ملتزمة بتوفير خدمة إمداد المياه فوراً لكل مسكن جاهز للسكن في أي مكان ضمن حدود تغطية الهيئة، حتى في المناطق الجديدة التي لم يبدأ تشغيل خطوط المياه بها، وذلك باستخدام الصهاريج لتزويد بعض البيوت النائية، أو تلك التي لم تصلها شبكة الخطوط الرئيسية.