الامارات | بلدية دبا الفجيرة تخالف وتنذر 73 منشأة خلال الأسبوع الأول من رمضان

شكرا لقرائتكم خبر عن بلدية دبا الفجيرة تخالف وتنذر 73 منشأة خلال الأسبوع الأول من رمضان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سجلت بلدية دبا الفجيرة 73 مخالفة وإنذاراً خلال أول أسبوع في رمضان، لمنشآت لم تلتزم بالضوابط والاشتراطات الصحية المتبعة، كما صادرت 61 كيلوغرام مواد غذائية واستهلاكية فاسدة ومنتهية الصلاحية، ومواد محظورة (البان والنسوار). وقال مدير البلدية، حسن اليماحي، لـ«الإمارات اليوم»، إن فرق التفتيش كثفت الحملات الدورية والمفاجئة على المنشآت الغذائية خلال فترة رمضان.

وأشار إلى أن عدد الزيارات التفتيشية التي نفذها مفتشو البلدية بلغ 45 جولة على 185 منشأة غذائية في أسواق اللحوم والأسماك والخضار، أسفرت عن مخالفة 43 منشأة، منها 19 لم تلتزم بالضوابط والاشتراطات الصحية المتبعة والقرارات الوقائية الصادرة عن البلدية، مثل التباعد الجسدي، وعدم لبس الكمامة، وعدم إجراء فحوص «كوفيد-19» بشكل دوري للعمال. وأضاف أنه تم توجيه 30 إنذاراً للمنشآت، ومصادرة 61 كيلوغرام مواد غذائية فاسدة ومنتهية الصلاحية، ومواد محظورة (البان والنسوار).

وأهابت البلدية بالأفراد ضرورة الإبلاغ عن أي مخالفة من خلال الاتصال بالبلدية عبر القنوات المتعددة بها، وعبر الاتصال المباشر من خلال مكتب الطوارئ (092043333).

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