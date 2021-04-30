الامارات | 1961 إصابة جديدة بفيروس «كورونا».. و4 حالات وفاة

شكرا لقرائتكم خبر عن 1961 إصابة جديدة بفيروس «كورونا».. و4 حالات وفاة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن إجراء 193 ألفاً و693 فحصاً جديداً بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجدّ (كوفيد-19)، والمخالطين لهم، وعزلهم.

وأسهم تكثيف إجراءات التقصي وتوسيع نطاق الفحوص، على مستوى الدولة، في الكشف عن 1961 إصابة جديدة بالفيروس.

وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 518 ألفاً و262 حالة. كما أعلنت الوزارة عن وفاة أربع حالات بتداعيات الإصابة، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 1584 حالة.

وأعربت الوزارة عن أسفها وتعازيها ومواساتها لذوي المتوفين، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

وأعلنت الوزارة عن شفاء 1803 حالات جديدة من أعراض المرض، ليبلغ مجموع حالات الشفاء 498 ألفاً و943 حالة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news