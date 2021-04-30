الامارات | تقديم 58479 جرعة من لقاح «كوفيد-19» خلال 24 ساعة

شكرا لقرائتكم خبر عن تقديم 58479 جرعة من لقاح «كوفيد-19» خلال 24 ساعة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن تقديم 58 ألفاً و479 جرعة جديدة من لقاح «كوفيد-19»، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وبذلك يبلغ مجموع الجرعات، التي تم تقديمها حتى أمس، 10 ملايين و466 ألفاً و261 جرعة من اللقاح، ويرتفع معدل توزيع اللقاح ليصل إلى 105.82 جرعات لكل 100 شخص.

يأتي ذلك تماشياً مع خطة الوزارة لتوفير لقاح «كوفيد-19» للمواطنين والمقيمين في الدولة، وسعياً للوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم، التي ستساعد في تقليل أعداد حالات الإصابة والسيطرة على جائحة فيروس «كوفيد-19».

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