الامارات | «بلدية دبي» تُغلق مؤسستين لمخالفتهما إجراءات «كورونا»

شكرا لقرائتكم خبر عن «بلدية دبي» تُغلق مؤسستين لمخالفتهما إجراءات «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفادت «بلدية دبي» بأنها خالفت وأغلقت مؤسستين، أول من أمس، وحذرت 19 مؤسسة أخرى، بسبب مخالفتها التدابير والإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وشمل قرار الإغلاق مركز لياقة بدنية في السوق الكبير، بالتنسيق مع مجلس دبي الرياضي، لعدم الالتزام بشروط التنظيف والتعقيم.

كما شمل مغسلة في السوق نفسه، لعدم الالتزام بالممارسات الصحية والنظافة الشخصية للعاملين.

وشددت البلدية على ضرورة التزام المؤسسات بالإجراءات والتدابير الاحترازية للحدّ من انتشار عدوى «كورونا»، مشيرة إلى أنها تنفّذ يومياً أكثر من 2000 زيارة تفتيشية، لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية.

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