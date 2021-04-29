الامارات | 8 يونيو بدء امتحانات نهاية العام للصفوف من الرابع إلى الـ 12

شكرا لقرائتكم خبر عن 8 يونيو بدء امتحانات نهاية العام للصفوف من الرابع إلى الـ 12 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حددت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، أمس، موعد بدء امتحانات نهاية العام للطلبة في الصفوف من الرابع إلى الـ12، في الثامن إلى 17 من يونيو المقبل، وذلك بعد أن اتخذت المؤسسة الإجراءات كافة الكفيلة بتأدية الطلبة للامتحانات، واضعة سلامتهم على رأس أولوياتها.

وقررت المؤسسة إجراء اختبارات تجريبية في الفترة من 23 إلى 27 من مايو المقبل، للطلبة في الصفوف من الرابع إلى الـ12، حرصاً منها على تأدية الطلبة للامتحانات دون عوائق، وللتأكد من جاهزية كل ما يتعلق بعملية تأدية الامتحانات، وحل أية إشكاليات قد تسبب إرباكاً للطلبة خلال تقديمهم للامتحانات في مواعيدها المقررة، ويشمل ذلك الجوانب التقنية المتعلقة بأداء الامتحانات إلكترونياً، والإعداد النفسي للطلبة، وتهيئتهم لأداء الامتحانات الفعلية.

وبخصوص الطلبة في الصفوف الأول والثاني والثالث، أفادت المؤسسة بأنه لا توجد امتحانات ختامية في الفصل الدراسي الثالث، وسيتم تقييمهم وفقاً لأدائهم في التقييم التكويني المنفذ من قبل المعلم خلال الفصل الدراسي الثالث، وذلك في مواد المجموعة «أ».

وأشارت إلى أن المواد الدراسية المقررة في امتحان نهاية الفصل الدراسي الثالث للطلبة من الرابع إلى الـ12 ستكون في مقرر مواد الفصل الثالث، لافتة إلى أنها ستقوم بالإعلان في أقرب وقت عن كيفية تنفيذ وإجراء الاختبارات، بعد التنسيق مع كل الجهات المعنية في الدولة، بما يضمن سلامة الطلبة وكوادر الميدان التربوي، وبما يحقق أعلى معايير الالتزام بالبروتوكولات الصحية المتبعة في المدارس الحكومية.

وأكدت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، باعتبارها الجهة المسؤولة عن إدارة وتشغيل المدارس الحكومية في الدولة، أن الفرق العاملة في المؤسسة تعمل لتوفير كل ما يلزم الطلبة من دعم، لضمان تأديتهم للامتحانات دون عوائق، وفي حال حدوث أي خلل فني حال دون تقديم أي طالب للاختبار، ستكون هناك امتحانات تعويضية في الفترة من 20 إلى 24 يونيو، تستهدف الطلبة ممن لم يتمكنوا من تأدية الاختبار.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news