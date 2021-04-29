الامارات | تواصل هطول الأمطار على الفجيرة وخورفكان وكلباء ومناطق الساحل الشرقي

شكرا لقرائتكم خبر عن تواصل هطول الأمطار على الفجيرة وخورفكان وكلباء ومناطق الساحل الشرقي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تواصل هطول الأمطار بين الغزيرة والمتوسطة أمس على مدينة الفجيرة وخورفكان ومناطق الساحل الشرقي للدولة صاحبها انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

وتركزت الأمطار الغزيرة على خورفكان والمناطق المجاورة لها ما أدى إلى جريان بعض الشعاب في حين راوحت بين الغزيرة والمتوسطة على الفجيرة وكلباء ومدن ومناطق الساحل الشرقي.

وهطلت أمطار غزيرة على مناطق داخل مدينة الفجيرة، والقرى الجبلية المجاورة لها على شارع الشيخ خليفة، ومسافي، والبثنة، ومربح، وقدفع، ما أدى إلى جريان عدد من الأودية و الشعاب الجبلية في حين تم إغلاق شارع يبسه بالاتجاهين.

وأكد القائد العام لشرطة الفجيرة اللواء محمد أحمد بن غانم الكعبي أن الأمطار رغم غزارتها لم تخلف أي أضرار ولم تسجل الإحصاءات المرورية وقوع حوادث سير.

إلى ذلك، توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم الجمعة صحواً إلى غائم جزئي أحياناً، مع فرصة تكون السحب الركامية الممطرة على بعض المناطق الشرقية والشمالية نهاراً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مع السحب مثيرة للغبار والأتربة.

وأشار المركز إلى أن حركة الرياح ستكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية، وسرعتها ما بين 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س، وفي بحر عمان يكون الموج متوسطاً، يضطرب أحياناً.

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