الامارات | 800 مليار دولار خسرتها النساء بسبب «كورونا»

شكرا لقرائتكم خبر عن 800 مليار دولار خسرتها النساء بسبب «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكر موقع «سي إن إن» أنه بسبب جائحة كورونا فقدت ملايين النساء في جميع أنحاء العالم وظائفهن، حيث ترك العديد منهن أعمالهن لتحمل وطأة الاضطرابات الهائلة في رعاية الأطفال والتعليم.

وبحسب تقرير صدر حديثاً عن منظمة أوكسفام الدولية، خسرت النساء ما لا يقل عن 800 مليار دولار من دخلهن العام الماضي، ما يعادل أكثر من الناتج المحلي الإجمالي لـ 98 دولة، وأكثر من القيمة السوقية لشركة أمازون البالغة 700 مليار دولار العام الماضي، وأكثر من الأموال التي أنفقتها الحكومة الأميركية في عام 2020 على أكبر ميزانية دفاعية في العالم البالغة نحو 721.5 مليار دولار.

وتستشهد المنظمة بخسارة الدخل الإجمالية على أنها «تقدير متحفظ» لا يأخذ في الحسبان «الأجور التي تفقدها ملايين النساء العاملات في الاقتصاد غير الرسمي»، مثل عاملات المنازل والبائعات في السوق والعاملات في الملابس.

وعلى الصعيد العالمي، تم فقدان أكثر من 64 مليون وظيفة العام الماضي، ما يمثل 5 في المئة من جميع الوظائف التي تشغلها النساء، مقارنة بخسارة 3.9 في المئة للرجال، وفقاً لمنظمة أوكسفام.



وحذرت «أوكسفام» من أن التأثير الشديد للجائحة على النساء قد يكون له عواقب طويلة الأمد.