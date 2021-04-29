الامارات | مواطنون يتفاعلون مع اتصال محمد بن زايد بهدى المطروشي.. "مكالمة تترجم علاقة الشعب بقادته"

شكرا لقرائتكم خبر عن مواطنون يتفاعلون مع اتصال محمد بن زايد بهدى المطروشي.. "مكالمة تترجم علاقة الشعب بقادته" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تفاعل مواطنون على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مع الاتصال الهاتفي الذي أجراه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بالمواطنة هدى المطروشي صاحبة أول ورشة لإصلاح وصيانة السيارات.

وعبر المواطنون عن فخرهم بقادة دولة الإمارات الذين يحرصون على متابعة أبناء الدولة في كل الأوقات، وتشجيعهم ودعمهم في مختلف المجالات، ما يشكل حافزا لديهم للابداع والاستمرار.

وقال مغردون إن اتصال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد بالمواطنة هدى المطروشي لم يكن مجرد مكالمة هاتفية، بل كان حديثا من القلب بين القائد الأب وأبنائه المواطنين، وتجسيدا لعلاقة الشعب الإماراتي بقادته ، فقال أحدهم: "ليس مجرد اتصالا هاتفيا، بل هو حديث القلب بين الأب والقائد الشيخ محمد بن زايد وابنته المواطنة هدى المطروشي".

وقال آخر: "إتصال سيدي بالأخت هدى المطروشي صاحبة اول ورشة لتصليح السيارات تترجم علاقة الشعب بالقيادة وهي علاقة اب مع ابنائه.. لله درك يا بوخالد القدوة".

وعبر مغردون عن فخرهم بقادة دولة الإمارات، لما يقومون به من جهود لدعم وتشجيع أبناء الوطن، وتحفيزهم على العمل في كافة المجالات، فقال أحدهم: "اتصال سيدي محمد بن زايد في المواطنة المجتهدة هدى المطروشي هي رسالة بأن قادتنا يحفزون المواطن على العمل في كل المجالات وعلى الاجتهاد وعلى الابداع في الهواية والشغف ففي ذلك قدوة حسنة للشباب والمجتمع".

كما وصف مغردون اتصال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد بهدى المطروشي، بالغالي والثمين والمؤثر، فقالت إحدى المغردات: "مثل هذا الاتصال الغالي والثمين المُفعم بالمودة والفخر،والمُطعّم بابتسامة وضحكة صافيةٍ نديّةٍ من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد حفظه الله، لابنته المواطنة هدى المطروشي صاحبة ورشة اصلاح السيارات،يستحق أن تسقط وبحب دمعةُ فرح وسعادة واعتزاز وامتنان... حفظه اللهَ تعالى،ووفق هدى في عملها".

وقالت أخرى: "ليست هدى المطروشي فقط من دمعت عيناها لمكالمة سيدي محمد بن زايد بل كلنا دمعنا فرحاً وفخراً بوجود هذه القيادة الحكيمة التي تتسارع لمباركة وتشجيع المواطن الاماراتي والوقوف بجانبه... حفظ الله سموه وحفظ الله اخواننا شباب وبنات الامارات ودامت بلادي لؤلؤة ونجمه مضيئة في سماء المجد".

من جانبهم دعم مغردون المواطنة هدى المطروشي، مشيرين إلى أنها مصدر فخر وعز للامرأة الاماراتية، وأنها بعملها تؤكد قدرة المرأة على خوض جميع مجالات العمل مهما شكك البعض بقدراتها، فقال أحدهم: "سمو الشيخ محمد بن زايد بإتصال هاتفي يرفع معنويات وعزوم بنت البلد هدى المطروشي صاحبة ورشة لإصلاح وصيانة السيارات.. رساله مهمه لمن يشككون بقوة المرأة في كل المجالات.. إبنة الإمارات العصامية هدى المطروشي بوركت وتباركت.. مثال فخر وإعتزار".

وقال آخر: "فتخر بهذه النوعية من عيالنا وندعمكم ونشجكعم دائمًا.. الحمدلله الذي رفعك ورد على اي شخص شكك في قدراتك وكافي اتصال الشيخ محمد بن زايد.. نفتخر بك وندعمك ونحن اخوانك سنكون لك سند وعون".

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد عبر، خلال اتصال هاتفي، أجراه مع المواطنة هدى المطروشي صاحبة ورشة لإصلاح وصيانة السيارات عن فخره واعتزازه بشابات الإمارات اللاتي جعلنا المستحيل واقع يتحقق، مشيراً سموه في مكالمته أنه سيزورها قريباً للسلام عليها.

وأكد سموه على الدور العظيم الذي تقوم به المطروشي بتفان وإخلاص، ما أدخل الفرح والسرور إلى قلبه بسبب ما تبذله من جهود في إصلاح السيارات التي تعتبر من المهن الصعبة، مؤكداً سموه على دعمه المستمر والدائم للشباب والشابات الذين يعتبرون قدوة للأخرين.

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