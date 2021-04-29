الامارات | مزاد «أنبل رقم» الداعم لحملة 100 مليون وجبة ينطلق السبت

شكرا لقرائتكم خبر عن مزاد «أنبل رقم» الداعم لحملة 100 مليون وجبة ينطلق السبت والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تحت رعاية وبحضور سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، يقام المزاد الخيري «أنبل رقم» الداعم لحملة 100 مليون وجبة، الأكبر في المنطقة لإطعام الطعام في 30 دولة في رمضان مساء بعد غد السبت عند الساعة التاسعة مساءً بتوقيت الإمارات في في هلتون دبي الحبتور سيتي.

وتنظم المزاد الخيري، الذي يعرض سلسلة من الأرقام المميزة للوحات المركبات والهواتف المتحركة التي يعود ريعها لدعم حملة «100 مليون وجبة»، مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية بالتعاون مع «الإمارات للمزادات» وبدعم من هيئة الطرق والمواصلات وشركة مجموعة الإمارات للاتصالات «اتصالات».

ويشهد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم مزاد «أنبل رقم» الخيري المساند لحملة 100 مليون وجبة، كما يحضره عدد من المسؤولين ورواد العمل الخيري والإنساني وشخصيات مجتمع الأعمال والفعاليات الاقتصادية.

ويرصد المزاد كامل ريعه لحملة 100 مليون وجبة من أجل دعم جهودها في توفير العون الغذائي للمحتاجين والجوعى في 30 دولة في أربع قارات وإطعام الطعام في شهر رمضان المبارك.

ويعرض المزاد الخيري مجموعة من الأرقام المميزة الخاصة بلوحات المركبات في دبي، أبرزها رقم اللوحة الفردي المميز AA9 بالإضافة إلى أرقام ثنائية مميزة ثلاثة هي U31 وT38 وE51.

كما يعرض المزاد خمسة أرقام مميزة للهاتف المتحرك من شركة اتصالات هي 0569999999، و0569999993، و0549999993، و0565555556، و0545555558، من المتوقع أن تحقق أرقاماً عالية في المزايدة نظراً لتماثلها إلى حد كبير.

ويمكن للمزايدة على رقم مميز واحد أن تسهم في إطعام الجوعى في قرى بأكملها، كوسيلة مبتكرة للمساهمة في العمل الخيري والإنساني الذي يصون الكرامات ويحقق الأهداف بدعم المحتاجين.

ويفتح المزاد الخيري خياراً إضافياً للمساهمة في المبادرة التي تنظمها مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي ومؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم والشبكة الإقليمية لبنوك الطعام وعدد من الجمعيات والمنظمات الخيرية والإنسانية المحلية في الدول الثلاثين التي تشملها الحملة.

وتواصل الحملة تلقي المساهمات من الأفراد والمؤسسات حتى بعد تحقيق هدفها كاملاً في الأيام العشرة الأولى على انطلاقها وذلك عبر قنوات التبرع الرئيسية الأربعة التي وفرتها حملة بما في ذلك موقع الحملة الإلكتروني www.100millionmeals.ae؛ ومركز الاتصال الخاص بالحملة على الرقم المجاني 8004999 والحساب المصرفي المخصص للحملة لدى بنك دبي الإسلامي (AE08 0240 0015 2097 7815201)، وعبر إرسال كلمة «وجبة» أو «meal» باللغة الإنجليزية عن طريق الرسائل القصيرة على أرقام محددة، معروضة على موقع الحملة، لشبكتَي «دو» أو «اتصالات» في دولة الإمارات.

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