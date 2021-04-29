«تعليم» تحدد تاريخ اختبارات نهاية العام

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي مواعيد امتحانات نهاية العام الدراسي 2020-2021 للطلبة في الصفوف من 4 إلى 12. وتبدأ الامتحانات بتاريخ 8 يونيو المقبل وتتواصل لغاية 17 منه، وذلك بعد أن اتخذت المؤسسة كافة الإجراءات الكفيلة بتأدية الطلبة للامتحانات واضعة سلامتهم على رأس أولوياتها.

وبيّنت المؤسسة أنه وحرصا منها على تأدية الطلبة للامتحانات من دون عوائق، قررت إجراء اختبارات تجريبية في الفترة ما بين 23 و27 مايو المقبل للطلبة في الصفوف من 4 إلى 12 وذلك للتأكد من جاهزية كل ما يتعلق بعملية تأدية الامتحانات وحل أية إشكاليات قد تسبب إرباكا للطلبة خلال تقديمهم للامتحانات في مواعيدها المقررة، ويشمل ذلك الجوانب التقنية المتعلقة بأداء الامتحانات إلكترونيا والإعداد النفسي للطلبة وتهيئتهم لأداء الامتحانات الفعلية.

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وأشارت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي إلى أن المواد الدراسية المقررة في امتحان نهاية الفصل الدراسي الثالث للطلبة من 4 إلى 12 ستكون في مقررات الفصل الثالث فقط، لافتة إلى أنها ستقوم بالإعلان في أقرب وقت عن كيفية تنفيذ وإجراء الاختبارات بعد التنسيق مع كافة الجهات المعنية بالدولة بما يضمن سلامة الطلبة وكوادر الميدان التربوي وبما يحقق أعلى معايير الالتزام بالبروتوكولات الصحية المتبعة في المدارس الحكومية.

وأكدت مؤسسة الامارات للتعليم المدرسي أنه لا توجد امتحانات ختامية للطلبة من الأول إلى الثالث وسيتم تقييمهم وفقا لأدائهم في التقييم التكويني المنفذ من قبل المعلم خلال الفصل الدراسي الثالث وذلك في مواد المجموعة «أ».