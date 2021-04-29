نصف طلبة «الثانوي» في مدارس دبي لا ينامون جيداً

ابوظبي - سيف اليزيد - أظهرت نتائج الدورة الرابعة من المسح الشامل لجودة حياة الطلبة في مدارس دبي الخاصة للعام 2020 أن أكثر من نصف طلبة المرحلة الثانوية من العاشر إلى الثاني عشر لا يحصلون على قسط وافر من النوم لخمس مرات على الأقل أسبوعياً، مقابل 40% للطلبة من السادس إلى التاسع. إلا أن تلك النسب شهدت تحسّناً ملحوظاً مقارنة بالعام 2019، حين بلغت نسبة طلبة الثانوي الذين لا ينامون جيداً 63.1%، و46.2% للطلبة من السادس إلى التاسع.

كما أظهر المسح الذي نفذته هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي خلال شهر نوفمبر من العام الماضي، أن الطلبة الذكور أكثر رضا عن حياتهم من الإناث وفق النسب التالية: 87% للطلبة الذكور من السادس إلى التاسع مقابل 70% للإناث، و81% للطلبة الذكور في المرحلة الثانوية مقابل 70% للإناث. ومن النتائج التي رصدها المسح أن 75% من طلبة الصفوف من السادس إلى التاسع شعروا بالاهتمام والثقة في أعمالهم المدرسية، و75% من طلبة الصفوف من العاشر إلى الثاني عشر مارسوا نشاطاً رياضياً مدة لا تقل عن 30 دقيقة مرتين أسبوعياً.

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ويقيس المسح الشامل لجودة حياة الطلبة في دبي جودة حياتهم الاجتماعية والعاطفية والسعادة، وعلاقات المدرسة، والمشاركة، والصحة البدنية ونمط الحياة، وأنشطة ما بعد المدرسة، ومدى استفادة الطلبة من التربية الأخلاقية في مواقف الحياة الواقعية، بالإضافة إلى الخطط المستقبلية لطلبة السنوات النهائية بشأن الدراسة والعمل، فضلاً عن قياس مدى امتلاكهم لحزمة من القيم والمهارات كالمرونة والدافعية للنجاح والإنجاز، والتعلم الذاتي، وأسلوب استخدامهم للأجهزة الذكية أو اللوحية الشخصية قبل النوم، والغرض من المدرسة، كما واكب المسح الظروف الاستثنائية التي أوجدتها جائحة «كوفيد-19»، حيث اشتمل على نقاط تتعلق بتأثيرات الجائحة على جودة الحياة العاطفية والنفسية للطلبة، بالإضافة إلى علاقاتهم مع أصدقائهم ومدى مشاركتهم في عمليات التعليم والتعلم.